«إكسبيديا»: زيادة حجوزات المسافرين الأوروبيين إلى الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أظهرت آخر البيانات الصادرة عن إكسبيديا جروب زيادة مطردة في عدد المسافرين الأوروبيين إلى الإمارات، لتثبت الإمارات مجدداً مكانتها كأبرز وجهةٍ سياحية في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الربع الرابع من العام 2018 البلدان العشرة الأكثر سفراً إلى الإمارات والتي شملت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، وألمانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وإيطاليا، والصين والسويد، أي أن هناك ستة بلدان أوروبية ضمن العشرة الأوائل.

وفقاً للبيانات وبينما تبوّأ المسافرون من الولايات المتحدة الأميركية قائمة السفر إلى الإمارات في آخر 3 أشهر من العام، ازداد عدد المسافرين الأوروبيين إلى الإمارات من المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وإيطاليا والسويد. بالتالي، ساهمت هذه البلدان في زيادة نسبة حجوزات الغرف في الإمارات إلى حوالي 30 بالمئة في الربع الرابع من العام 2018.

ويمكن أن تساهم الزيادة الكبيرة بأعداد المسافرين الأوروبيين في زيادة الفنادق التي توفر أسعاراً زهيدة في الإمارات، والأسعار، والرحلات الإضافية إلى أوروبا والأسعار النسبية.

أمّا المسافرون اليافعون الذين بلغوا أوج فترة الإنفاق وصناعة القرار فيؤثرون على التوجهات في القطاعات وتحديداً في قطاع السفر. لقد ازداد عدد المسافرين اليافعين إلى الإمارات العربية المتحدة، كما أظهرت التوجهات أنّ المسافرين الأوروبيين من رجال الأعمال ينفقون المال ضمن حدودٍ معينة.

ويمكن أن يعزز سفر الأوروبيين بشكلٍ أساسي العلاقات التجارية المتبادلة بين الإمارات والمملكة المتحدة. وتُعد الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة كما أنها تشهد زيادةً في الاستثمارات في قطاعاتٍ متنوعة.

حجز الباقات

بحسب البيانات، ازداد حجز الباقات بشكلٍ عام في الربع الرابع من العام 2018. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بنسبة حجز باقات الإقامة في الغرف التي بلغت 30% وهي زيادة ملفتة بحوالي 55% مقارنةً بالعام 2017.

تلتها المملكة المتحدة بنسبة بلغت أكثر من 15 بالمئة وهي زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2017. ومجدداً، أظهرت أعداد المسافرين الصينيين إحدى أكبر الزيادات السنوية في حجز باقات السفر إلى الإمارات وقد بلغت الزيادة حوالي 190% مقارنةً بالفترة نفسها في العام 2017. أمّا حجز الباقات الهندي فقد ازداد بنسبةٍ سنوية بلغت أقل من 45%.

والزيادة في حجز الباقات أمرٌ سارّ لقطاع الفنادق فالوقت الذي يفصل بين تاريخ الحجز وتاريخ الإقامة لدى المسافرين الذين يحجزون الباقات يكون عادةً أطول من غيره كما يكون وقت الإقامة أطول ومعدل إلغاء الحجوزات منخفضاً بالمقارنة مع الحجوزات المستقلة.

وقالت بولا دي كيجر، مدير أول إدارة السوق في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وأفريقيا واليونان وتركيا في إكسبيديا جروب: «وفقاً للنتائج الأخيرة، تحافظ الإمارات على مكانتها كمركزٍ سياحي حيوي للمسافرين الأوروبيين.

وتساهم عوامل عدة في هذا النموّ وقد تكون ذات صلة بالمنطقة كزيادة في قدرة الاستيعاب الجوية، وزيادة في فرص العمل، والشراكات التسويقية الاستراتيجية والأنشطة الترويجية، إلخ. قد تساهم كل هذه العوامل في زيادة استقطاب الإمارات للمسافرين الأوروبيين».