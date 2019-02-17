«كوفيس»: نمو متسارع في الإمارات خلال 2019

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير حديث نشرته وكالة «كوفيس» متانة اقتصاد الإمارات ومرونته، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض أسعار الطاقة، استفادت الدولة من تنوعها الاقتصادي حيث مثل إجمالي النشاط غير النفطي 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. وتوقع التقرير تسارع النمو خلال عام 2019 بعد تعافيه في عام 2018. وقال التقرير: تعتبر الإمارات «ملاذاً آمناً» للاستثمارات في المنطقة، لذلك لم يتأثر الاقتصاد كثيراً بالعواصف العالمية، متوقعاً تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن قوة الاقتصاد تستند إلى ركائز عدة أبرزها الاستقرار سياسي، والتنوع الكبير للقاعدة الاقتصادية، ونظام التجارة الحرة، والتكامل المتنامي مع العالم، إلى جانب كونها وجهة المنطقة المالية، وتوفر المحافظ المالية القوية، وتحسن الوضع المالي، والبيئة صديقة للأعمال، والبنية التحتية عصرية.

وأرجع التقرير الذي نشرته الوكالة الفرنسية هذا التحسن بشكل كبير إلى ارتفاع مستوى إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وزيادة الإنفاق الحكومي قبل معرض إكسبو دبي 2020.

وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في 2019 ارتفاعاً من 2.9% في 2018 و0.8% في 2017 و3% في 2016. وقدر نمو رصيد الحساب الجاري من (الناتج المحلي الإجمالي) بـ 7.5% في 2019 من 7.2% في 2018 و6.9% في 2017، و3.7% في 2016.

وأضاف التقرير أن قطاع التعدين، الذي يشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ سيتأثر بشكل إيجابي بارتفاع إنتاج النفط حيث وصل إنتاج الإمارات من النفط في سبتمبر 2018 إلى 3 ملايين برميل في اليوم. كما استردت الاستثمارات تعافيها في 2018 ومن المتوقع أن تتعزز خلال 2019 على خلفية ارتفاع الإيرادات المالية.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال سياسة مالية أكثر دعماً، ففي يونيو 2018 أعلنت حكومة أبوظبي عن برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار، أي ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأبوظبي) من أجل تعزيز النمو والسياحة وخلق فرص العمل، كذلك، وافقت اعتماداً على ميزانية قدرها 16.4 مليار دولار لعام 2019، بزيادة قدرها 17% عن عام 2018. وستكون التدفقات السياحية عاملاً مهماً خلال عام 2019: حيث يمثل قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 5% من الناتج القومي للإمارات.