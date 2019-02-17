الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في مختلف القطاعات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أجمعت تقارير عالمية عدة على أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة لقطاعات التمويل والإعلام والمحتوى والسياحة وقطاعي الضيافة والتكنولوجيا والنقل والبلوك تشين.

وحلت الإمارات ضمن أفضل 10 دول من حيث جاهزيتها لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة محتلة المركز التاسع على مؤشر «جاهزية المركبات ذاتية القيادة 2019»، الصادر حديثاً عن شركة «كي بي إم جي» العالمية متفوقة على اليابان ونيوزيلندا وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وفرنسا والصين وإسبانيا.

وحلت الدولة في المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية الفرعي العام، متصدرة مؤشر جودة الطرق الفرعي، ومحتلة المركز الأول عالمياً لتتفوق بذلك على سنغافورة وهولندا واليابان وفرنسا، والمركز 7 في قبول المستهلك، والمركز 11 في السياسة والتكامل والمركز 14 في مؤشر التكنولوجيا والابتكار العام.

وقال التقرير: إن الإمارات تفوقت على بلدان أخرى في عامل قبول المستهلك، باحتلالها المركز الثالث في آراء المستهلكين الأكثر إيجابية في المركبات ذاتية القيادة. وتصدرت مؤشر جودة الطرق وجاهزية بنية التكنولوجيا التحتية، مضيفاً: إن دبي تهدف إلى جعل 25% من جميع وسائل النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، على أساس استراتيجية أطلقت في عام 2016 تركز على التحسن البيئي والكفاءة، ومن المتوقع أن تدر 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) سنوياً.

البلوك تشين

وجاءت الدولة في قائمة الخمسة الكبار في استخدام تقنية بلوك تشين، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلة المركز الخامس عالمياً، متفوقة على أعرق دول العالم مثل الصين، واليابان وكندا، وذلك بحسب تقرير حديث نشره موقع «Usethe bitcoin» ومقره نيويورك.

وقال التقرير: الإمارات تسعى من خلال دبي التي تُعرف «بواحة بلوك تشين الإمارات» لصنع مدينة تعتمد على تقنية البلوك تشين. واسْتُحْدِثت لهذا الغرض مبادرة«دبي الذكية» الهادفة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهدفها جعل دبي أول مدينة تعمل بكامل طاقتها من خلال تقنية بلوك تشين في عام 2020.

وأضاف التقرير: سيتمكن سكان دبي قريباً من دفع الرسوم المدرسية وفواتير الخدمات ومشتريات التجزئة باستخدام العملات الرقمية، حيث تخطط إحدى الشركات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى إطلاق عملة رقمية تدعى «ام كاش»، وهي خطوة توصف بأنها علامة وإشارة إلى أن دولة الإمارات لديها موقف إيجابي لتبني هذه التقنية المتطورة.