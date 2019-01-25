الإمارات تدعو لتعزيز التكامل الدولي في الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

شددت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، على أهمية تكامل الأدوار والتعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ركيزة رئيسية لإنتاج غذاء مُستدام وصحي في جميع أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة تطوير صيغة مشتركة في تكنولوجيا الغذاء، وتطبيقها على نطاق واسع، لتوفير مصادر الغذاء ومكافحة الجوع في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في سلسلة جلسات حوارية وتفاعلية ضمن منتدى دافوس بسويسرا.

وشاركت وزيرة الدولة للأمن الغذائي في جلسة بعنوان «الحوار الغذائي الجديد»، التي بحثت آليات تمكين الأفراد حول العالم من الحصول على خيارات غذائية صحية بديلة، وتعزيز الابتكار في توفير أغذية مستدامة ومفيدة.

نظم

وقالت معالي مريم المهيري إن النظم الغذائية العالمية ستحتاج بحلول 2050، إلى تأمين غذاء مناسب لما يزيد على 9 مليارات إنسان بصورة مستدامة وصحية، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أهمية تفعيل قنوات الحوار وتطوير صيغة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

شراكات

أكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي أهمية تفعيل البحث العلمي في تطوير التقنيات الزراعية، وإيجاد آليات لإدخالها إلى المجتمعات الحضرية ضمن كافة سلاسل القيمة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التطور الزراعي، من خلال توسيع نطاق وصول القطاع الزراعي إلى التكنولوجيا وربط المزارعين بالأسواق، وتوفير الأطر التشريعية اللازمة للارتقاء بالكفاءة.