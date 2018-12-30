20 تحدياً يواجه الاقتصاد الوطني في 2019

المصدر: غرافيك: محمد أبوعبيدة

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رصدت فعاليات اقتصادية وقادة أعمال استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم 20 تحدياً يواجه الاقتصاد الوطني في العام الجديد، وذلك للمساهمة في حل وتحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية:

1- الاستمرار في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

2 - استيعاب تأثير ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الاقتصادية.

3 - تحقيق تكامل بين متطلبات ممارسة الأعمال على المستوى الاتحادي والمحلي في الدولة.

4 - ارتفاع إيجارات العقارات التجارية والإدارية في إمارتي أبو ظبي ودبي.

5 - تنمية رأس المال البشري وتكييف الأنظمة التعليمية مع القوى العاملة المستقبلية.

6 -الحصول على الخدمات الأساسية بتكلفة تنافسية عالمية.

7 - مواجهة تأثير التوترات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.

8 - تخفيض رسوم الكهرباء للشركات الكبرى.

9 - عدم قدرة الشركات على تعيين الموظفين المبدعين برواتب مجدية.

10 - تقلب أسعار النفط يظل التحدي الرئيسي أمام مسيرة النمو الاقتصادي.

11 - انعكاس تراجع السوق العقاري على الشركات الصناعية المرتبطة به.

12 - الخدمات اللوجستية والتوصيل تشكل تحدياً للمستثمرين في مواقع التجارة الإلكترونية.

13 - الرسوم الضريبية ورسوم المعاملات التي تفرضها بعض الدوائر المحلية.

14 - خلق مزيد من فرص العمل والمساعدة في دفع أداء الشركات في الدولة.

15 - تسريع وتيرة الأعمال.

16 - مواصلة دعم الإبداع وخلق بيئة حاضنة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

17 - الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات في الوقت المحدد سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص.

18- ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية والمستودعات وسكن العمال.

19 - تأخر بعض الجهات في سداد قيمة التعاقدات بفترات تفوق المنصوص عليها في العقد.

20- عدم وجود تمويلات كافية للمشاريع الصناعية الجديدة.