حمد العوضي: قطاع الصناعة أبرز المستفيدين من استثمارات «أدنوك»

أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قطاع الصناعة في الدولة أبرز المستفيدين من الاستثمارات التي ضختها وتضخها أدنوك، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة لاعتماد استراتيجية الغاز الشاملة التي تشكل مرحلة جديدة ومهمة لجهود أدنوك لدعم قطاع الصناعة، حيث إن الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم أدنوك تنفيذها لتطوير مكامن الغاز الجديدة وغير المطورة والأغطية الغازية والموارد غير التقليدية ستضمن قدرة الإمارات على تلبية نمو الطلب المحلي على الكهرباء والاستخدامات الصناعية للطاقة.

وقال: «الغاز الطبيعي أصبح أهم مصدر للطاقة في الإمارات اليوم، حيث تعتمد عليه شركات الكهرباء بشكل كبير يصل إلى 100% كما أن غالبية المصانع سواء في أبوظبي والإمارات تعتمد على الغاز بل إن أكبر مصنع في الإمارات والمنطقة وهو مصنع الألومنيوم في منطقة كيزاد الصناعية يعتمد على الغاز، وتستورد الإمارات حالياً كميات كبيرة من الغاز من الخارج وإنتاجها المحلي لا يكفي احتياجاتها، وغالبية الشركات اليوم تشكو من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وعدم استقراره ما يسبب مشاكل لها، وبالتالي فإن مشاريع أدنوك الرامية إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من الغاز سيكون لها دور كبير في تطور الصناعة بشكل كبير في الإمارات لأن توفير الغاز محلياً سيرتبط بالضرورة باستقرار سعره وربما تخفيضه عن طريق دعم حكومي لأسعار الطاقة مستقبلاً».

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيؤدي إلى التوسع في استخدامه في إنتاج صناعات البتروكيماويات وغيرها مما سيزيد من نصيب مساهمة الصناعة في الناتج المحلي للإمارات وأبوظبي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي.

وشدد على ضرورة ضخ استثمارات بصورة متواصلة في قطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد على أن ارتفاع الأسعار سيستمر، وبلا شك فإن الطلب سواء المحلي أو العالمي على النفط سيتزايد ما يستلزم ضخ استثمارات جديدة للتنقيب والاستكشافات ولن يكون لهذه الاستثمارات مردود إيجابي على القطاع فقط، بل سيكون لها المردود الكبير على غالبية القـــطاعات الاقتصادية خاصة في أبوظبي لأن أدنوك تعتبر محرك النمو الإقتصادي القوي لأبوظبي فمشاريعها تفتح الباب لآلاف الوظائف وبها تنشط قطاعات العقارات والمقاولات وتجارة التجزئة وغيرها، والكل مترقب حالياً لطرح مناقصات مشــاريع أدنوك لأن خيرها سيعم الجميع.