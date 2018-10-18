نجاح كبير لمعرض «الفرانشايز» وحجز 90 % من مواقع الدورة المقبلة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد رواد أعمال إماراتيون أمس، نجاحهم في تصدير علامات تجارية إماراتية لدول خليجية وأوروبية وأفريقية عبر اتفاقيات وعقود حقوق امتياز تجاري «الفرانشايز»، لافتين إلى أن الإمارات لم تعد دولة مستوردة للعلامات التجارية العالمية بل مصدرة أيضا.

جاء ذلك في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» في اليوم الثاني والأخير للدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي 2018، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، واستقطب أكثر من 5000 زائر ومشارك.

وكشف رائد الأعمال عمر النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وصاحب علامة «لافيلا كافيه» أن الدعم الذي توليه الحكومات المحلية لشركات الفرانشايز يؤدي إلى توسعها بشكل كبير، مؤكدا على أن الإمارات لم تعد مستوردة لتراخيص الشركات العالمية، بل مصدرة لعلامات تجارية إماراتية خاصة في قطاع المطاعم والأغذية، ولدينا في المعرض علامات تجارية إماراتية بارزة دخلت أسواق السعودية والبحرين ودول أوروبية وأفريقية بمنتجات إماراتية وتحقق أرباحا جيدة جدا.

وأضاف: هناك رواد أعمال مواطنون من الشباب يعملون في صمت لتصدير علاماتهم التجارية وخلال فترة قريبة سيكون لعلامتنا تواجد قوي في السعودية ودول خليجية أخرى، وفي السابق كنا ننتظر قدوم شركات الفرانشايز لدينا لنحصل على الخبرة منهم، لكننا اليوم لنا منتجاتنا ونصدرها عبر شراكات قوية في الخارج.

وأوضح قابوس خالد مدير الدورة الحالية للمعرض أن عدد العلامات التجارية الإماراتية التي تتواجد في الخارج تتضاعف بنسب غير مسبوقة، الأمر الذي يظهر واضحا في نمو عدد الشركات المشاركة في المعرض، كما تم حجز 90% من أماكن الدورة المقبلة، وهذا دليل قوى على نجاح شراكات الفرانشايز.

وأوضح أنه ليس صحيحا أن قطاع المطاعم أو الأغذية هو الذي يطغى على شراكات الفرانشايز، موضحا أن الدورة الحالية تميزت بمشاركات قوية من شركات إماراتية للملابس والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاركة شركات لصيانة المباني ونظافتها.

وأوضح زاهي بوخليل مدير العمليات في شركة سبايدر ستايل لتنظيف المباني، أن شركته تبحث عن شراكات فرانشايز في خدمات تسلق المباني وتنظيفها وأعمال الصبغ والتركيب واللحام، موضحا أن أرباح هذا القطاع كبيرة جدا.

وتميزت الدورة الحالية لمعرض الفرانشايز بمشاركة مكاتب للمحاماة متخصصة في عقود الفرانشايز، وأوضحت المحامية ندى محمد المحيربي بمكتب ربيعة عبد الرحمن أن الإمارات تشهد نموا غير مسبوق وطلبا كبيرا جدا خلال السنوات الثلاث الماضية في شراكات الفرانشايز، وحققت نجاحا ملحوظا، لكن هناك على الجانب الآخر شراكات تعثرت ومنها شراكات مطاعم وصالونات حلاقة، والسبب الرئيسي وراء هذا التعثر يرجع إلى العجلة في جني الأرباح والسرعة في تأسيس الشركة دون توفر مقومات عملها، إضافة إلى أن هناك نسبة من المستثمرين المواطنين لا يقرأون عقود الشراكة بدقة، كما لا يعرفون معلومات كافية عن العلامة التجارية الأم، والبعض يغتر باسم العلامة التجارية ويعتقد أنه سيحقق الربح الكبير من ورائها بمجرد أن يحمل اسمها فقط، وغالبية المتعثرين لم تتوفر لهم وسائل التسويق الفعالة.

نجاح

وأكدت غرفة تجارة أبوظبي نجاح الدورة السادسة لمعرض الفرانشايز، مشيرة إلى أن هذا النجاح أكد على مكانته العالمية كمنصة تجارية تفاعلية رائدة تجتذب شركات الفرانشايز من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن ما يوفره من فرص استثمارية لرواد الأعمال والشباب والشركات في دولة الإمارات.

اتفاقيات

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات. وتضمنت الاتفاقيات العديد من العلامات التجارية الإماراتية منها: «سوشينا» مطعم ياباني بنكهة إماراتية وهو أحد المشاريع الممولة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث وقع منصور الحوسني مالك المشروع اتفاقية تعاون مع محمد الخوري أحد المستثمرين الإماراتيين لاستخدام علامته التجارية داخل الدولة وفق حقوق الامتياز التجاري. ووقع مطعم «لو كالوريز» اتفاقية تعاون مع أحد المستثمرين في السعودية، وقال ناصر المصعبي مالك المشروع: تهدف الاتفاقية إلى توسعة المشروع خارج الإمارات وفقاً لحقوق الامتياز التجاري.

وفد كوري

وزار وفد كوري المعرض. وأشاد هان جين هيوم الرئيس التنفيذي لمنظمة كوريا الجنوبية التجارية الدولية، بمعرض الفرانشايز العالمي 2018.

أهمية

قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن معرض الفرانشايز 2018، استطاع أن يؤكد من جديد أنه أحد أهم المعارض الرائدة في مجال الفرانشايز، مؤكداً على أهميته في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الأعمال، وتعريف المشاركين بالعلامات التجارية، وذلك بهدف تمكين الشركات المحلية والارتقاء بها وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.