عمار النعيمي يطلق حزمة تطبيقات رقمية

المصدر: دبي- وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حزمة من الخدمات والتطبيقات الرقمية، في جناح حكومة عجمان المشارك في معرض جيتكس 2018، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وذلك خلال زيارته أمس معرض أسبوع جيتكس للتقنية المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر حفل إطلاق التطبيقات الرقمية في جناح حكومة عجمان اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

ودشن سموه خلال زيارته منصة حكومة عجمان التطبيق الذكي «MPDA» في جناح دائرة البلدية والتخطيط في حلته الجديدة كما أطلق خدمتي «رخصتك في دقائق» و«الوكيل المعتمد» في جناح دائرة التنمية الاقتصادية، كما اطلع على تجربة الزائر التي سيتم إطلاقها في متحف عجمان باستخدام التكنولوجيا الافتراضية نهاية العام الجاري.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب زيارته المعرض بالتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية لكل الدوائر الحكومية. وأكد أن إطلاق تلك الخدمات الذكية يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع.

ويعكس جهود الحكومة الرقمية في حكومة عجمان والدوائر الحكومية ومواكبتها للتطور المستمر والاستفادة من التقنيات الذكية وتطويعها انسجاماً مع رؤية حكومة 2021 في السير نحو تحويل مدينة عجمان إلى مدينة ذكية تتمتع بكل المميزات الخدمية لتوفير الوقت والجهد.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها الدوائر المشاركة تحت مظلة حكومة عجمان، كما أثنى على «خدمة رخصتك في دقائق» لما لها من أهمية بالغة في التيسير على المستثمرين.

وقال إن حكومة عجمان تسعى إلى جعل الإمارة مركزاً حيوياً لتقديم التكنولوجيا الرقمية والذكية لكل الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، كما يجعلها جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارة، ويسهم في الارتقاء بأداء الحكومة التي تسعى جاهدة إلى تبسيط الإجراءات.

وتوقف سموه ومرافقوه عند عدد من منصات العرض وأجنحة الجهات والشركات العالمية التي جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها دولة الإمارات، وكان أبرزها حكومة دبي الذكية وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.