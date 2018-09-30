تفاؤل في الأسواق مع اقتراب ماراثون النتائج الفصلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أبدى محللون وخبراء تفاؤلهم بشأن أداء أسواق الأسهم خلال الفترة القادمة، لا سيما مع قرب ماراثون إفصاح الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث، مما سيسهم في تعزيز أداء الأسهم وزيادة السيولة.

وتوقع محللون وخبراء، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن تستمر الأسواق المحلية في اتجاهها الصاعد، لا سيما بعد الأداء القوي المحقق في تداولات الأسبوع المنصرم مدفوعة بأسهم البنوك والعقار في ظل التوقعات المتفائلة لنتائج الأعمال، إلى جانب المشاريع العقارية الضخمة المقرر الإعلان عنها خلال معرض «سيتي سكيب دبي».

وربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 14 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي وصعد سوق دبي بنسبة 2.22% محققاً أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر ونصف، ليغلق مستقراً عند 2825.76 نقطة، فيما ربح سوق أبوظبي ما نسبته 1.32%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف الشهر الجاري ليصل إلى 4947.92 نقطة.

ورهن المحللون والخبراء استمرار تحقيق أداء جيد بعدم ظهور أي تطورات على صعيد الاقتصاد العالمي وأسعار النفط قد تؤثر على توجهات المستثمرين، مشيرين إلى أن بلوغ النفط أعلى مستوياته في 4 سنوات يعد عاملاً محفزاً للمعنويات.

أداء قياسي

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية حققت أداءً قياسياً في تداولات الأسبوع الماضي في أعقاب قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وهو ما تبعه المركزي الإماراتي بزيادة مماثلة، وهو ما عزز بشكل كبير من أداء أسهم البنوك.

وأضاف رشاد أن التوقعات ترجح استمرار الأداء الإيجابي في الأسابيع القادمة خصوصاً مع قرب إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث والمتوقع أن تكون إيجابية في مجملها مستمدة الدعم بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية لأسعار النفط.

ورأى أن ضعف السيولة يعد عامل الضغط الوحيد على الأسواق خلال الفترة الحالية، لكنه توقع أن تزيد بشكل نسبي خلال الأسابيع القادمة، لا سيما مع تجاوزها حاجز 600 مليون درهم في إحدى جلسات الأسبوع الماضي.

نشاط قوي

من جانبه، قال جمال عجاج، مدير عام مركز «الشرهان للوساطة المالية»، إنه من الصعب التوقع بأداء الأسواق خلال الفترة الحالية، لا سيما في ظل تذبذبها بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الأداء خلال الأسابيع القادمة بعد النشاط القوي لغالبية الأسهم خلال الأسبوع الماضي.

وتابع عجاج: نأمل أن تنهض الأسواق وتواصل صعودها خصوصا مع قرب بدء ظهور نتائج الربع الثالث التي نتوقع أن تكون مشجعة ودافعة للأسواق على الصعود، لا سيما بعد وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية وجاذبة.

مسار صاعد

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق تترقب تحسن السيولة مع قرب موسم الإعلان عن نتائج الربع الثالث والتي نتوقع أن تستطيع الأسواق خلال تلك الفترة الخروج من القناة الهابطة والعودة إلى المسار الصاعد.

وأضاف أن الأسواق تزخر بالعديد من المحفزات الإيجابية وفى مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى جانب الصعود القوي للنفط، فضلاً عن الأنباء الإيجابية المتعلقة باندماجات البنوك وكان آخرها «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال».

ولفت البريقي إلى أن رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأميركي ثم مصرف الإمارات المركزي أسهم في تعزيز أداء أسهم البنوك المحلية والتي حققت أداءً قوياً نهاية الأسبوع الماضي بقيادة «الإمارات دبي الوطني»، مشيراً إلى أن زيادة الفائدة ستسهم بشكل كبير في زيادة ربحية البنوك نتيجة رفع تكلفة التمويل.

مشتريات أجنبية

من جانبه، قال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق حققت أداءً جيداً الأسبوع الماضي من المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع الجاري مع عودة مشتريات الأجانب والمؤسسات بقوة.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، كثّف الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية بصافي استثمار شرائي 417 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية جاذبة وهو ما دفعهم لبناء مراكز مالية جديدة خصوصاً في ظل قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف قصابية أن جميع العوامل الحالية تبشر باستمرار الأداء القوي للأسواق المحلية خصوصاً مع قرب إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، مبيناً أنه في بداية الأسبوع الماضي كانت هناك حالة من التردد والقلق لدى المستثمرين، لكن بعد صدور قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة الفائدة إلى جانب ارتفاعات النفط القوية قد عززت أداء الأسهم والمؤشرات المحلية.

ويرى قصابية أن مستويات أسعار النفط الحالية تعد جيدة لدول الخليج وبالتالي ستتأثر معنويات المستثمرين إيجابياً وسينعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم في القريب العاجل، مبيناً أن زيادة أسعار الفائدة تعتبر دون تأثير على أداء أسواق الأسهم في المدى القصير لكن الاستمرار في زيادتها مستقبلا قد يكون عاملاً مؤثراً.

وتوقع قصابية أيضاً حركة إيجابية على أداء أسهم العقار بالتزامن مع انطلاق معرض «سيتي سكيب دبي»، والمقرر أن يتم الكشف خلاله عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة في كافة إمارات الدولة