رأس الخيمة تستضيف قمة السفر البلجيكية في ديسمبر

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» عن استضافة الإمارة للنسخة الأولى من قمة السفر البلجيكية في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر المقبل، وستكون القمة أول مؤتمر مشترك لنقابات قطاع السياحة والسفر البلجيكيين على المستوى الوطني، وسيشهد حضور كل من جمعية وكالات السفر الفلمنكية ونقابة المؤسسات الناطقة بالفرنسية.

جاء هذا الإعلان عقب الحملة الترويجية الأوروبية الأخيرة التي قامت بها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والتي توجهت إلى دول البنلوكس لزيارة كل من لوكسمبورغ، وغينت وروتردام للقاء ممثلين عن قطاع السياحة والسفر وتعريفهم بالخيارات السياحية المذهلة التي تقدمها رأس الخيمة لاسيما الشواطئ الساحرة والصحراء الذهبية والمناظر الجبلية الخلابة وفعاليات المغامرات المشوقة.

وتعتبر دول البنلوكس سوقاً سياحياً متنامياً ومهماً لإمارة رأس الخيمة، حيث يساهم إلى جانب الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة ودول شمال أوروبا، وبولندا وجمهورية التشيك، في الارتفاع المستمر في أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى الإمارة.

نمو ملحوظ

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «شهدنا نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار القادمين من الأسواق الأوروبية لاسيّما خلال النصف الأول، إذ ارتفع عدد الزوار القادمين من تلك الأسواق بنسبة 28٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2017. بينما نتطلع قدماً إلى تحقيق هدفنا باستقطاب مليون زائر بحلول نهاية 2018 ثم 3 ملايين زائر بحلول 2025، تكتسب المحافظة على هذا الزخم أهمية متزايدة، وهذا ما نحرص عليه من خلال الاستثمار في الترويج لعروضنا ومنتجاتنا السياحية في جميع أنحاء أوروبا.

لقد ساهمت المعالم والأنشطة السياحية، مثل مغامرة «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة، ولكننا نحتاج إلى الاستمرار في الترويج لمنتجاتنا وبخاصة ضمن الشرائح المستهدفة من الزوار في الأسواق الأوروبية».

وأضاف مطر: «يعد البرنامج بمثابة وسيلة مثالية للترويج لما تقدمه رأس الخيمة لزوارها الأوروبيين من تجربة ضيافة عربية أصيلة والاستمتاع بأشعة الشمس على مدار العام».