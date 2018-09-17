إطلاق أول سوق متعدد اللغات للخدمات المصغّرة في المنطقة

المصدر: ■ دبي - البيان

تم إطلاق موقع «مهاراتي» ليشكل أول سوق متعدد اللغات للخدمات المصغّرة في المنطقة. ويحظى الشرق الأوسط بسوق جديد للمهارات عبر الإنترنت يُشكّل صلة وصلٍ مميّزة بين الشركات والأعمال التي تسعى إلى تعزيز طاقاتها. ويقوم أصحاب المهارات أو ما يعرف بالمايكرولانسرز (Microlancers) ببيع مهاراتهم على موقع مهاراتي من خلال حزم ذات أسعار ثابتة (Gigs) التي يتم تسليمها رقمياً عبر منصّة مهاراتي الآمنة.

تم إطلاق موقع مهاراتي استجابة لاحتياجات سوق العمل. ويمثل الاقتصاد الرقمي ظاهرة مميزة، إذ يشكّل نواة لمجموعات من المحترفين المستقلّين الذين يرغبون في الاستفادة مما يُعرف باقتصاد الخدمات المستقّلة gig economy كالطلاب الساعين نحو تطوير مهاراتهم، والأمهات ربات البيوت اللاتي يرغبن في العمل بمرونة، والموظفين الذين يسعون إلى استبدال ساعات العمل الطويلة التي تمتد من التاسعة إلى الخامسة ليحظوا بنمط حياة رقمي متنقل وحرّ.

وقال غريغ هكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع مهاراتي: تعمل التكنولوجيا بشكل أساسي على تغيير علاقة الموظف وصاحب العمل التقليدية. وتُعدّ المرونة الركيزة الجديدة لمكان العمل وتتخطى الخبرة المهنية السلّم الوظيفي من حيث الأهمية. لقد تمّ تصميم سوق مهاراتي بحيث يكون منصة أعمال عصرية وهو يلبّي الحاجة الملحّة لساعات العمل المرنة وحرية العمل.

ويتيح موقع مهاراتي الوصول إلى الخدمات الرقمية حسب الطلب بما يتماشى مع الميزانيات والجداول الزمنية، ويقدم مجموعة مختارة من مقدمي الخدمات. وأضاف هكر قائلاً: إن هذا الخيار والقدرة على الاستفادة من المواهب حسب الطلب، يمكن أن يحقق فرقاً بما يساهم في نجاح الأعمال، بصرف النظر عن كونك فرداً أو شركة ناشئة أو شركة صغيرة ومتوسطة أو شركة عريقة متعددة الجنسيات. ويمثّل ذلك وسيلة لإدارة التكاليف، واستكمال مواهب مكان العمل، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيّف في سوق يتغير سريعاً.

تنوع

ويتميّز مجتمع المايكرولانسرز على موقع مهاراتي بالتنوّع نظراً لتنوع فئات مهاراته التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أخصائيي سلسلة الكتل «البلوك تشين»، ومطوّري المواقع، والرسّامين، والمترجمين، ومصممي الرسوم المتحركة، ومحرّري الفيديوهات، والمسوقين الرقمين، ومنتجي الموسيقى، وأكثر من 70 تصنيفاً أخر. وتم اختيارها جميعاً بما يتلاءم مع الاقتصاد الرقمي الذي يتزايد على نحو كبير. خدمات مهاراتي متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.

ويمكن الانضمام إلى مجتمع المايكرولانسرز بدون رسوم حتى نهاية 2018. وقالت هبة صبرة، المؤسسة المشاركة ومديرة قسم التجارة الإلكترونية بموقع مهاراتي: تضع التكنولوجيا تحديّات جديدة لمهارات مكان العمل بمعدل يفوق بكثير ما تعلمناه في حدود النظام التعليمي، لذا، نقدم الموقع كأداة مثاليّة تساهم في سد هذه الفجوة.

قوة عاملة

يشكل الشباب حالياً ما يقدّر بـ51% من إجمالي القوة العاملة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن موقع مهاراتي يمثّل منصّة جذّابة للطلاب وحديثي التخرج من أجل تطوير مؤهلاتهم.