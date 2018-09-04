40% ارتفاع عدد السياح الصينيين لأبوظبي العام الجاري

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد رؤساء شركات سياحية صينية وشرق أوسطية زيادة عدد السياح الصينيين إلى أبوظبي ما بين 20% إلى 40% بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأشاروا في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش الدورة السابعة لملتقى «ميت تشاينا» في مركز ياس للمؤتمرات بجزيرة ياس في أبوظبي بمشاركة 160 شركة سياحية منها 85 شركة من كبريات الشركات السياحية الصينية و75 شركة سياحية ووكلاء شركات سياحية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشاروا إلى أن عدد الزوار الصينيين إلى أبوظبي خاصة والإمارات عامة سيتضاعفون خلال الفترة المقبلة وستتربع الصين على المرتبة الأولى للسياح في أبوظبي.

وأوضحت نيكولي فينج مديرة العلاقات العامة في الشركة المنظمة للملتقى أن الدورة الحالية وهي السابعة تشهد مشاركة غير مسبوقة من الشركات الصينية مشيرة إلى أن الدورة الأولى عام 2012 لم تشارك فيها إلا شركة صينية واحدة وكان عدد السياح الصينيين لأبوظبي بالمئات، أما اليوم فإن عدد الشركات الصينية المشاركة يزيد عن 85 شركة من كبريات الشركات الصينية.

كما أن عدد الزائرين الصينيين لأبوظبي قفز العام الماضي بنسبة 45% بسبب حصول الزائر الصيني على تأشيرة الزيارة من مطار أبوظبي، ونتوقع أن يزيد عدد الزوار الصينيين بنهاية هذا العام بنسبة تزيد عن 35% مقارنة بالعام الماضي خاصة وأن الربع الأول من العام الجاري أظهر مؤشرات قوية جدا حيث سجلت أبوظبي زيادة بنسبة 31% في عدد السياح الصينيين إلى 127 ألف سائح صيني كما سجلت دبي نمواً بنسبة 12% بنحو 258 ألف سائح صيني.

فعاليات

ونوهت إلى أن فعاليات الملتقى أمس شهدت عقد اجتماعات بين المشترين الصينيين وموردي السياحة الإقليمية إضافة إلى جلسات مركزة مع خبراء سياحة الإماراتيين والإقليميين وزيارة لمتحف اللوفر وأهم المعالم السياحية لأبوظبي ومن المقرر أن يختتم الملتقى أعماله اليوم.

وأعربت زينج يوكس رئيسة شركة الخدمات السياحية الصينية الدولية عن سعادتها للمشاركة للمرة الأولى في الملتقى مؤكدة الإقبال غير المسبوق من السياح الصينيين لزيارة دولة الإمارات وخاصة أبوظبي خلال العام الجاري.

أما إريك زوهو المدير العام لشركة جوي واي السياحية الصينية فأكد وجود زيادة كبيرة بنسبة تفوق 30% للسياح الصينيين لأبوظبي هذا العام مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن هذا يترجم قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الإمارات والصين، خاصة وأن الصين تعول على الإمارات كثيرا في إنجاح مشروع طريق الحرير الجديد.

عروض ترويجية

وشاركت في الملتقى شركات سياحية ووكلاء سفر وفنادق من الإمارات في الملتقى حيث قدموا عروضاً ترويجية لجذب السياح الصينيين لأبوظبي. وذكر أمير إسماعيل مدير أول مبيعات في فندق باب القصر بأبوظبي أن الشركات الإماراتية قدمت عروضاً متميزة عبر جولات سياحية وخصومات في الإقامة والمعيشة في كبريات فنادق الإمارة.

مؤكداً على أن السياح الصينيين يتصدرون الترتيب الأول بين السياح الأجانب لأبوظبي، وبلاشك فإن هناك نمواً مضطرداً في عدد السياح الصينيين ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى44% أو أكثر خاصة وأن الصينيين مبهورون بالمعالم السياحية والترفيهية في الإمارة. وأشار ماجد السويدي مدير إدارة الفروع الخارجية بالهيئة أن دولة الإمارات وخاصة إمارة الشارقة تركز بشكل خاص على السياح الصينيين وتستفيد من التسهيلات الكبرى التي منحتها حكومة أبوظبي لهم.

وذكر أن هناك نمواً كبيراً في عدد السياح الصينيين الزائرين لإمارة الشارقة حيث زاد عددهم من 86 ألف زائر صيني بنهاية عام 2016 إلى 120 ألف زائر صيني بنهاية 2017 بنسبة زيادة 45% وتعمل إمارة الشارقة على مضاعفة هذا النمو خاصة وأن هناك شركات سياحية كبيرة ترغب في استقطاب أفواج سياحية صينية إلى الشارقة.

وشددت زوهان جاوه مسؤولة السوق الآسيوي في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة إلى أن السياح الصينين يحتلون حاليا الترتيب الثاني للسياح الأجانب لإمارة الشارقة بعد السياح الروس.