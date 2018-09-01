الجيل التالي من «بلوك تشين» يدعم التنمية المستدامة

المصدر: سنغافورة - البيان

افتتح خلفان سعيد المزروعي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «لوكس تشين» - الشرق الأوسط وأوروبا - قمة لوكس تشين العالمية التي نظمتها مؤسسة لوكس تشين في كليفورد بيير بسنغافورة الأسبوع الماضي، حيث ناقشت القمة العالمية التي نظمتها مؤسسة لوكس تشين بمقرها في سنغافورة توسيع نطاق تقنية «بلوك تشين» إلى جميع الصناعات الممكنة لتحقيق عالم أكثر عدالة من خلال ضمان العدالة والشفافية في جميع المعاملات المالية وخدمات الرعاية الصحية والأنشطة الخيرية والتعليمية. وأكد المزروعي أن الجيل التالي من تقنية «بلوك تشين» تساعد الحكومات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر القمة الشيخة موزة عبيد سهيل آل مكتوم، المستشارة الأولى لمؤسسة لوكس تشين، وأحمد حبيب آل غريب، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية - إمارة عجمان والعديد من كبار الممثلين من جميع أنحاء العالم بمن فيهم كبار الدبلوماسيين وشركاء الأعمال وخبراء «بلوك تشين» وأصحاب الخير والمرشدون الماليون.

وكانت مؤسسة «لوكس تشين» أطلقت في أبريل الماضي تكنولوجيا «بلوك تشين» الجيل الرابع في الإمارات، حيث تحقق هذه التكنولوجيا، أعلى معدل سرعة إنجاز للمعاملات باستخدام تقنية «بلوك تشين» على الإطلاق بوقت مستغرق في إتمام المعاملات من البداية إلى النهاية في أقل من ثانيتين، بصرف النظر عن سرعة النطاق العريض للإنترنت.

ومن جانبه، قال سانغ يون لي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكس تشين أثناء خطابه الرئيسي حول موضوع «بناء مستقبل أفضل باستخدام تقنية لوكس تشين»: إن تقنية لوكس تشين هي الأكثر مرونة وقابلية للتطوير مقارنة مع أنظمة «بلوك تشين» الأخرى.

وقد أبرمت مؤسسة لوكس تشين اتفاقيات مع أكثر من 40 مؤسسة حكومية وخاصة على مستوى العالم لتطوير وتحديث أنظمتها بالكامل إلى نظام لوكس تشين، حيث يعتبر مشروع مدينة تونس الاقتصادية المقدرة تكلفته 50 مليار دولار أكبر المشاريع الحكومية التي تم الاتفاق مع لوكس تشين لتنفيذ تقنيتها في جميع عمليات المشروع.

والجدير بالذكر أن العديد من البلدان من أفريقيا وآسيا وأوروبا تطلب من مؤسسة لوكس تشين تقنية «بلوك تشين» مخصصة لحل مشاكلها الحالية، ما يشير إلى نجاح لا مثيل له لمنصة لوكس تشين وقدرتها على أن تكون الرائدة في الصناعة.