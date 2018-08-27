12 ملياراً استثمارات المرأة في عقارات دبي منذ بداية 2018

المصدر: Ⅶدبي ـ مشرق علي حيدر

أكد مسؤولون في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً منقطع النظير بتمكين المرأة ودعمها في مشاركة الرجل لبناء الوطن.

وأضافوا أن للمرأة مكانة رفيعة في مسيرة الاتحاد منذ قيام الدولة حتى أن مؤشرات التنافسية العالمية أبرزت التطور المذهل في دور المرأة الإماراتية في كافة المجالات، فيما برهنت هي مقدرتها وجدارتها بالأدوار المهمة التي تنهض بها حتى على صعيد الاستثمار عموماً والاستثمار العقاري خصوصاً.

ولفتوا إلى أن المرأة الإماراتية برهنت على كفاءتها في تبوؤ المناصب الرفيعة في الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات محققة إنجازات باهرة زادت من قدراتها وخبراتها في صياغة تجارب حياتية ومؤسساتية واستثمارية تمتلك فيها على قدم المساواة زمام الأمور القيادية لما تحوزه من قدرات وخبرات واضحة تسير بها نحو تفعيل دورها في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وتقوم دائرة الأراضي والأملاك بمواصلة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة ودعمها في السوق العقاري سواء من خلال الاستثمار أو العمل في القطاع، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لها في مختلف الإدارات والأقسام داخل الدائرة.

محرك أساس

قالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، ورئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن المرأة تلعب اليوم الدور الأكبر في عملية شراء العقار فإما تكون هي مالك العقار أو المحرك الأساس وراء قرار الشراء، لما تتمتع به من حس عالٍ وثقة راسخة بأولوية الاستثمار في السوق فضلاً عن قناعتها بجدوى وربحية الاستثمار في السوق العقاري.

وأوضحت ماجدة أن المرأة الإماراتية تبوأت مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، وساهمت في نمو الاقتصاد المحلي للدولة، وبفضل السياسات الاستثمارية التي تنتهجها الدائرة.

وأكدت ماجدة على أن المرأة الإماراتية تتصدر الأعلى استثماراً وتستحوذ على حصة الأسد في الاستثمار العقاري، وبلغ حجم استثمارات النساء من جنسيات مختلفة في دبي خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى منتصف أغسطس 2018 ما يقرب من 12 مليار درهم، بفضل مشاركة 5858 امرأة في 6748 استثماراً.

دعم استثنائي

من جهتها تحدثت فاطمة بوهناد، مديرة إدارة سعادة الموارد البشرية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن أروقة الدائرة وفرق العمل التي تشارك فيها المرأة وتقودها.

وقالت فاطمة: تواجدت المرأة في فرق عمل الدائرة بقوة منذ 18 عاماً عندما جرى تعيين أول امرأة في دائرة الأراضي والأملاك في العام 2000، وحرصت الدائرة منذ ذلك الوقت على زيادة نسبة النساء العاملات فيها.

وأشارت فاطمة إلى أن النساء يشكلن 42% من إجمالي عدد الموظفين العاملين تحت مظلة الدائرة بحسب أحدث الإحصاءات الداخلية. مؤكدة على أن المرأة تستحوذ على 41 منصباً من إجمالي عدد الموظفين في فرق العمل البالغ 126 موظفاً.

وأشارت إلى أن النساء يشغلن ما لا يقل عن 23% من الوظائف القيادية في الدائرة، و46% من الوظائف الإشرافية، وذلك بعد توفير عدد من الدورات التدريبية وخطط التطوير الفردية لرفع كفاءاتهن، على النحو الذي يساعدهن على شغل المناصب المهمة، والاستفادة من طاقاتهن الكامنة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

اهتمام بالأمهات

وتأكيداً على اهتمامها بدور الأمهات في المنزل، تظهر الدائرة درجة عالية من الاهتمام لمراعاة ظروفهن، عن طريق توفير الكثير من التسهيلات لهن، مثل منح الأمهات ساعات عمل مرنة استثنائية لتوصيل أبنائهن إلى المدارس. وتحصل الأم أيضاً على تصريح استثنائي سنوي في أول يوم دراسي، لضمان راحة أبنائها والاطمئنان عليهم.