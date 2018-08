«فوربس» تطلق قائمة أبرز القيادات التنفيذية المقيمة بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة (50 Most Influential Expats in the UAE) التي تضم أبرز القيادات التنفيذية المقيمة في الإمارات، وتسلط الضوء على الإنجازات التي حققوها في المجالات كافة، سواء أكانت من خلال تأسيس أعمال تجارية ناجحة، أم ترؤس إحدى الإدارات التنفيذية في الشركات العالمية أو المحلية الكبرى في الدولة.

وقد اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة، على الإيرادات التي حققتها الشركات، وبعض المؤشرات والبيانات الأخرى وفقاً لنوع القطاع، ومدى إسهامها في التأثير على الأداء الاقتصادي للدولة.

وضمت القائمة 50 قيادة تنفيذية موزعة على 21 صناعة وقطاعاً، مما يعكس التنوع الذي يتميز به المجتمع الإماراتي. في حين ضمت 20 جنسية مختلفة، كان للقيادات من أصول عربية فيها نسبة %30. وتصدرت بريطانيا القائمة بـ8 قيادات تنفيذية، تلتها لبنان ومصر بـ5 قيادات لكل منها. ونظراً للنجاح اللافت الذي حققه القياديون الهنود، وإطلاق قائمة «أقوى قادة الأعمال الهنود في الإمارات» في مايو الماضي، تم استثناء قادة الأعمال الهنود من هذه القائمة.

قالت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: «الإمارات ملتقى قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، باحتضانها قيادات العديد من الشركات العالمية الضخمة، على اختلاف جنسياتهم، ممن يسهمون بدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل توافر الفرص العادلة لبلوغهم مناصب قيادية رفيعة في كبرى الشركات».

فيما تصدر القائمة بول غريفيث من بريطانيا، وهو الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، التي حققت أداء لافتاً خلال الأعوام الماضية، وتصدرت مطارات العالم من حيث معدلات الإشغال. يليه في المرتبة الثانية ألان بجاني من لبنان، وهو الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» مجموعة التجزئة الممتدة في العالم العربي.

فيما حل نبيل حبايب (لبناني- أميركي) في المرتبة الثالثة، وهو مدير عمليات (General Electric) في المنطقة، التي تسهم في توليد حوالي ثلثي الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ضمت القائمة أيضاً، قيادات إقليمية لكبرى شركات المنتجات الاستهلاكية، مثل: إيف منغارد من نستله، ومحمد سمير، رئيس عمليات شركة (Procter & Gamble) التي تنتج في السعودية وحدها منتجات بقيمة 500 مليون دولار، وتُصدرها لأكثر من 50 دولة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت القائمة قيادات كبرى المؤسسات المالية العالمية، التي تدير أعمال المنطقة انطلاقاً من الإمارات، مثل (Citigroup) و(JPMorgan Chase)

و(HSBC Holdings)، أما في القطاع التكنولوجي، فبرزت قيادات إقليمية لشركات: (Microsoft) و(Google) و(IBM) و(SAP) و(Twitter) و(Facebook).

كما صنّفت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط رجل الأعمال المعروف غسان عبود ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018. وبعد أن بدأ غسان عبود حياته المهنية في تجارة السيارات في الشارقة خلال فترة التسعينيات، تمكن من تأسيس كبرى الشركات والائتلافات التجارية بنجاح عبر مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية.