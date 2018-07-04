«إكسبو 2020» يوقع اتفاقية لتأمين التجربة الرقمية لملايين الزوار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي إبرام اتفاق تعاون مع "دارك ماتر"، الشركة الإماراتية العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني والدفاع الرقمي، لتوظيف حلول الأمن التي تضمن حماية التجربة الرقمية لملايين الزوار ونحو 200 مشارك في الوجهة العالمية المقبلة.

وبموجب هذا الاتفاق تصبح "دارك ماتر" مزود خدمات الأمن الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي من فئة مزود خدمات رسمي، وتتولى الإشراف على الأمن الإلكتروني للمنصة الرقمية الكاملة لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى التطبيقات والبيانات التي تدعمها.

وسيوظف إكسبو 2020 دبي بعضًا من أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها أمانًا على الإطلاق بهدف تمكين الزوّار والبلدان المشاركة والشركاء والموظفين والمتطوعين من الحفاظ على بياناتهم وتطبيقاتهم على منصته الرقمية.

وفي ظل النمو المطرد لاستخدام الأجهزة الذكية، لن يقتصر تأثير المنصات الرقمية على الحياة اليومية للناس، بل ستساعد المنصات أيضًا في تعزيز تجربة كل زائر لإكسبو 2020 دبي، مما يجعل الأمن الإلكتروني عنصراً حاسماً لنجاح الحدث.

ونظراً للأهمية المتزايدة للأجهزة الذكية والتطبيقات الرقمية والبيانات، أصبح الأمن الإلكتروني أولويةً كبرى وأساساً لنجاح أي حدث عالمي.

ستقدم شركة "دارك ماتر" جملة من الخدمات تشمل الرصد الأمني الإلكتروني وتقييم المخاطر، والاستجابة للحوادث وخدمات التحقيقات الرقمية خلال التحضير لإكسبو 2020 دبي وأثناء انعقاده وبعد ختامه.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس أول، الابتكار وتقنية المستقبل، إكسبو 2020 دبي "في عالم اليوم المترابط والمتصل، توجد حاجة دائمة وملحّة لحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة. هدفنا ضمان أمن و حماية بيانات وتطبيقات إكسبو 2020 حسب المعايير العالمية المطبقة في مجال أمن المعلومات".

"إن الأمن الإلكتروني هو مجال سريع التطور، لذا من المهم أن نتعاون مع خبراء الصناعة مثل دارك ماتر لتطوير حلول تحافظ على أمن البنية التحتية الرقمية لإكسبو 2020 دبي ."

وقال ربيع دبوسي، نائب رئيس أول، تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق، من شركة دارك ماتر: "يسعدنا أن نكون أول مزود خدمات رسمي لإكسبو 2020 دبي، الذي يؤدي فيه الابتكار والتقنية دوراً محورياً".

نتطلع قدماً لتوفير إطار عملٍ شامل للأمن الإلكتروني لإكسبو 2020 من خلال الرصد الدائم وتقييم المخاطر والاستجابة السريعة والتحقيقات الرقمية للمساعدة في جعل إكسبو 2020 دبي أحد أكثر دورات إكسبو الدولي أمناً في الجانب التقني والإلكتروني".

"إكسبو 2020 هو مشروع ذو أهمية وطنية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكوننا شركة انطلقت من الإمارات، فإننا نشعر بالفخر لأننا نؤدي دوراً مهمًا في الإسهام في تجهيز أكبر حدث في تاريخ بلادنا".

ويقع المقر الرئيسي لشركة "دارك ماتر" في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، ولها مراكز للأبحاث والتطوير في كندا وفنلندا والصين، وتقدم خدمات الأمن الإلكتروني للعملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والشركات والفعاليات الكبرى.

وتشمل قائمة شركاء إكسبو 2020 دبي من فئة شريك رسمي أول: أكسنتشر، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، ونيسان، و (إس.إيه.بي)، وسيمنس، وسيسكو، وبيبسيكو.

وتضم قائمة الشركاء من فئة شريك رسمي هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، و(يو.بي.إس).

وسيقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021 وسيكون أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيمثل احتفالا بالإبداع البشري الذي يعطي لمحة عن المستقبل، مسترشداً بموضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص ، والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وسيكون 70 في المئة من زواره من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة للزيارات من خارج الدولة المنظمة في تاريخ معارض إكسبو الدولية.