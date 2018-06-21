أكسفورد للأعمال: مستقبل مزدهر لميناء الفجيرة توسعات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال مستقبلا مزدهرا لميناء الفجيرة، خاصة أن التوسعات المزمعة في الميناء تقوم على أساس قوي. فقد أعلنت شركة بروج لاستثمارات النفط والغاز في أبريل أنها سترفع طاقة تخزين النفط والغاز في محطة خزاناتها القريبة من الميناء لأكثر من الضعف.

وستشهد التوسعات إضافة 600 ألف متر مكعب من طاقة التخزين في محطة الشركة للخزانات بالفجيرة، مقابل 400 ألف متر مكعب حالياً. وسينتهي العامل في الخزانات الجديدة نهاية العام المقبل.

كما تنوي شركة موانئ أبوظبي، التي تتولى إدارة الميناء منذ سبتمبر عام 2017 رفع من قدرات الميناء وطاقته. وتعهدت الشركة بزيادة طاقة العمليات في الميناء من حيث أنشطة الشحن ومناولة الشحنات. كما تعتزم الشركة إضافة 1000 متر من الأرصفة والتوسع في طاقة التخزين بمقدار 300 ألف متر مربع وتعميق الأرصفة الحالية إلى 15.6 مترا، مما يسمح باستقبال سفن ذات غاطس وحجم أكبر.

ويمتلك ميناء الفجيرة حاليا 9 أرصفة تعمل بالفعل لمناولة الشحنات العامة والعادية، والحاويات والشحنات الجافة والرطبة، وسترتفع طاقة مناولتها إلى 700 ألف طن من الشحنات ومليون حاوية سنويا بحلول عام 2030.