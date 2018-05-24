آثار الضريبة تنحسر والتضخم يواصل الهبوط

انخفض معدل التضخم في الدولة للشهر الثالث على التوالي في أبريل بعدما ارتفع بنحو كبير في يناير إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، انخفاض معدل التضخم على أساس شهري 0.23% خلال أبريل مقارنة بمارس الذي سجل انخفاضاً بنحو 0.65% وانخفاضاً 0.15% في فبراير، مقابل ارتفاع 2.67% في يناير.

وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 3.53% في أبريل، من 3.36% في مارس، ومقابل 4.45% و4.76% في فبراير ويناير على التوالي. وقال محللون اقتصاديون إن استمرار تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على انحسار آثار ضريبة القيمة المضافة، واستمرار تراجع أسعار السكن والمرافق التي تشكل ثلث إنفاق المستهلكين.

وبحسب تقرير الهيئة انخفضت أسعار 5 مجموعات رئيسة على أساس شهري في أبريل مقارنة بمارس، بينما ارتفعت أسعار 4 مجموعات، واستقرت مجموعات التبغ والتعليم والصحة من دون تغيير، وتراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، 0.98%، كما تراجعت مجموعة خدمات النقل، (تشكل 14.6%)، بنسبة 0.17%، وانخفضت مجموعة الاتصالات (تشكل 5.4%) بنحو 0.03%، فيما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 0.28% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنسبة 3.96%. وعلى أساس سنوي مقارنة بمارس 2017، ارتفعت أسعار 11 مجموعة، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 2.07%.

وكانت مجموعة التبغ، التي يبلغ وزنها النسبي 0.3%، الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 84.04% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية أكتوبر الماضي. وحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.32% في دبي، و1.12% في الشارقة، و0.43% في عجمان، و0.63% في أم القيوين، و0.78% في رأس الخيمة، بينما ارتفع في أبوظبي بنسبة 0.25% وفي الفجيرة بنسبة 0.27%.