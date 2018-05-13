مبيعات قياسية في «التخفيضات الكبرى»

سجل قطاع التجزئة في دبي مستويات مبيعات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع بفضل مبادرة «3 أيام من التخفيضات»، وأكد مسؤولون ومديرون كبرى الشركات العاملة في القطاع أن مراكز التسوق استقطبت أعداداً كبيرة من المتسوقين مما انعكس إيجاباً على المبيعات في مختلف فئات المنتجات، ولفتوا إلى أن دبي تواصل تحفيز أداء قطاع التجزئة بفضل المبادرات الاستراتيجية المتنوعة التي تعطي قيمة مضافة للقطاع ككل.

وتعليقاً على الإقبال الكبير للمتسوقين خلال أيام المبادرة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بالإضافة إلى أنها ترمي إلى تنشيط قطاع تجارة التجزئة في دبي، تعد مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى بمثابة مكافأة خاصة للمتسوّقين لا سيما أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، وعيد الفطر السعيد، وكذلك بدء العطلة الصيفية، حيث شهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من المتسوقين ومشاركة واسعة من المحلات التجارية التي فاق عددها 1,500 محل عرضت تنزيلات وتخفيضات على أنواع مختلفة من البضائع والعلامات التجارية المعروفة».

نجاح استثنائي

ومن جانبه قال ناصر رفيع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إعمار مولز»: «حققت حملة التخفيضات والعروض الخاصة التي أطلقناها في «دبي مول» نجاحاً استثنائياً، واستقطبت أعداداً كبيرة من الزوار الذين استفادوا من عروض لا تضاهى على منتجات تشمل فئات متنوعة بما في ذلك منتجات الجمال والموضة والأجهزة الإلكترونية والمفروشات وغيرها الكثير.

وعلاوة على دورها في اجتذاب الزوار وتزويدهم بتجربة تسوق وترفيه مميزة، فقد ساهمت الحملة في تعزيز مبيعات مختلف المتاجر المشاركة أيضاً. ونحن ماضون قدماً في العمل على إطلاق مبادرات وحملات تضيف قيمة كبيرة للمتسوقين والتجار، تنسجم مع المكانة الرائدة لـ «دبي مول» أكبر وجهات التسوق والترفيه وأكثرها اجتذاباً للزوار في العالم».

تحفيز الأسواق

وبدوره أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن المبيعات قفزت بنسبة 75% خلال حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي انتهت أمس في دبي، متجاوزة سقف التوقعات من حيث نسب إقبال المتسوقين لدى متاجر الشركة.

وقال الفهيم: إن المتسوقين تسابقوا على العروض والتخفيضات المغرية التي قدمتها العلامات التجارية العالمية المنضوية تحت مظلة فروع باريس غاليري المنتشرة في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية للمبيعات كانت بنسبة 50% إلا أنها زادت في اليوم الأخير من موسم التخفيضات الكبرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لباريس غاليري أن مبادرة « 3 أيام من التخفيضات الكبرى» أصبحت جزءاً أصيلاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي الذي يضم أيضاً فعاليات تعنى بالتسوّق، وتخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، تهدف إلى تحفيز قطاع التجزئة الذي يساهم بقوة في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة منذ عقود إلى جانب تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوّق والترفيه.

ووجه الفهيم شكره إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي بادرت إلى تنظيم هذه الفعالية المبتكرة التي يشارك فيها 1500 متجر و300 علامة تجارية دولية.

برنامج متكامل

وبدوره لفت عمر خوري المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز إلى أن «ابن بطوطة مول» وهو أحد أبرز مراكز التسوق الكبرى التابعة لشركة نخيل مولز، قد استقطب أعداداً كبيرة من الزوار خلال مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والتي ساهمت بشكل بارز في استقطاب المتسوقين من المقيمين والسائحين وتحفيزهم على القيام بعملية الشراء. وتعتبر هذه المبادرة النوعية جزء من البرنامج المتكامل الذي تعده دبي كل عام لتنشيط قطاعي التجزئة والاقتصاد بالإمارة.

ويرجع نجاح مثل هذه المبادرات الذكية إلى اعتمادها فترة زمنية قصيرة من شأنها تشجيع المستهلكين على اقتناص العروض والحصول على مشترياتهم بأقل الأسعار الممكنة. كما شارك ابن بطوطة مول بشكل فعال في مبادرة التخفيضات الكبرى حيث تم تقديم سيارة BMW جديدة من السلسلة 3 لأحد المتسوقين المحظوظين بالإضافة إلى العروض الحصرية التي قدمتها متاجر التجزئة المتنوعة.

فرصة

تأتي مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، لتمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات وتخفيضات تتراوح ما بين 25% حتى 90% على سلع متنوعة.