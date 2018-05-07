أحمد بن سعيد: 38% مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لدبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، اليوم في دبي، الدورة الثامنة عشرة لمعرض المطارات.

وقال سموه على هامش افتتاح المعرض - السنوي الأضخم في العالم في مجال الطيران - إن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في نمو منتظم، ومن المتوقع أن تصل إلى 38 بالمائة، ما من شأنه إيجاد المزيد من الوظائف ومساعدة النمو الكلي.

وأضاف سموه أن المبادرات الجديدة لحكومة دبي تعمل على زيادة الاستثمارات وغرس الثقة لدى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ترغب في أن يعمل الجميع لجلب المزيد من الحركة والأعمال والزوار إلى دبي، وكذلك العمل عن قرب مع القطاع الخاص والاستماع الى مبادرات جديدة على هذا الصعيد.

وأوضح سموه أن الدورة الثامنة عشرة من معرض المطارات تتميز بإقامة فعاليتين مرافقتين، هما منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى قادة المطارات العالمية الذي ينظمه مركز المحيط الهادئ للطيران والجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران.

من جانبه، قال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن مساهمتنا تأتي في المعرض متوافقة مع أهدافنا الرامية للاستفادة من أحدث المعارف والخبرات، وذلك جنباً إلى جنب أفضل الممارسات لجهة إدارة نمو الحركة الجوية.

وأشار إلى أن صناعة الطيران في الشرق الأوسط تشهد فترة مثيرة، حيث تسجل المنطقة ثاني أعلى معدل نمو لحركة المسافرين، في حين تتابع برامج التوسع والتحديث لمطاراتها وبتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، وسواء تعلق الأمر بأحدث تقنيات المسح أو تجارب المسافرين أو مناولة الأمتعة بواسطة الروبوتات، فإن مطارات المنطقة تستثمر في أحدث التقنيات والمفاهيم لتبقى في معزل عن المنافسة وسيعكس معرض المطارات 2018 هذا الوقت المثير في صناعة المطارات.

وأوضح أن أضخم معرض سنوي للطيران في العالم يستقطب تحت سقف واحد وفي آن معا أكثر من 300 عارض من أكثر من 90 بلداً، وذلك لعرض منتجاتهم المبتكرة التي تغير قواعد اللعبة والتي يتم تقديمها لصانعي قرار صناعة الطيران في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وهي الصناعة التي تشهد نموا هائلا، ويستمد المعرض دعمه من المنظمة الدولية للطيران المدني وهيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومؤسسة مطارات دبي ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي وجمعية المقاولين.

وأفاد يتم تنظيم المعرض في وقت تشهد فيه صناعة الطيران بالمنطقة انتعاشا متزامنا ونموا سريعا بعد فترة معاناة من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وعواصف جيوسياسية تلت الأزمة المالية العالمية الموهنة للعزائم التي وقعت في العام 2008.

وبين أن أمن المطارات في الشرق الأوسط ينطوي على مؤتمر مخصص ومعرض يستضيف كبار المسؤولين من إدارات أمن المطارات في المنطقة ويعمل على تسهيل ما يزيد على ألف اجتماع منسق مسبقا مع العارضين في مجال أمن المطارات، ويشغل هذا المعرض البيني الفريد لأعمال المطارات مساحة عرض تبلغ 10,860 مترا مربعا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مع مشاركة أكبر لجهة الأجنحة الدولية التي تتضمن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

من جانبه قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، في كلمة رئيسية خاطب بها منتدى قادة المطارات العالمية، إن التكنولوجيا ستعمل على تعزيز تجربة المطارات لما فيه مستقبل المسافرين ذلك أنه سيتم إزالة معظم الأمور التي لا يحبونها اليوم بما في ذلك الاجراءات أمنية الطابع والمسافات الطويلة المفضية للطائرات، وغيرها من الأمور.

وأضاف أن 10 ملايين مسافر يستقلون الطائرات كل يوم وسيرتفع العدد إلى 21 مليون مسافر بحلول العام 2035، مشيراً إلى إن التعافي المتزامن الشامل واضح وأن صناعة الطيران تشهد نموا سريعا بعد أن عانت من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والعواقب الجيوسياسية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الموهنة للعزائم التي وقعت في العام 2008.

من جانبه، قال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، إن منطقة الشرق الأوسط سجلت نموا هائلا من حيث عدد المسافرين والاستثمار في البنية التحتية، وولد ذلك اهتماما كبيرا من قبل شركات الطيران العالمية، كما يوفر معرض المطار منصة مثالية تجمع بين الشركات والمؤسسات وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التكنولوجيات والمعلومات.

يذكر أن منتدى مراقبة الحركة الجوية، الذي يقام لأول مرة يوفر لمهنيي إدارة الحركة الجوية معرضا ومؤتمرا مخصصا موجها لصانعي القرار رفيعي المستوى من مزودي خدمات الملاحة الجوية وهيئات الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران والجيش.

وحافظ الاهتمام العالمي بقطاع الطيران في الشرق الأوسط على زخمه القوي بالنظر إلى السجل الذي تتمتع به المنطقة لجهة النمو الممتاز، ووفقا لنتائج حركة المسافرين العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وحققت ناقلات الشرق الأوسط في العام 2016 أقوى نموا إقليميا سنويا للحركة، وذلك للعام الخامس على التوالي مع نسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 6.3 بالمائة فقط.