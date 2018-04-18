مباشر.. عدسة «البيان» تتجول داخل السفينة العملاقة «كوين إليزابيث 2»

بعد ترقب دولي كبير بشأن مصير السفينة التاريخية كوين إليزابيث 2 «كيو إي تو»، تشرع السفينة أبوابها أمام الجمهور غداً بدبي كونها معلماً سياحياً بارزاً يعزز من جاذبية المدينة وجهة سياحية عالمية.

وتتجول بكم عدسة البيان داخل السفينة التاريخية لتكونو أول من يشاهد تصاميمها الكلاسيكية الفريدة.

واجتمعت وسائل الإعلامية المحلية والعالمية صباح اليوم لحضور افتتاح الفندق العائم في ميناء راشد.

مباشر.. دبي تكشف الستار الْيَوْمَ عن السفينة العملاقة التاريخية كوين إليزابيث 2 كفندق عائم ومعلم سياحي https://t.co/h4hKuyCJuK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2018

كما تشاهدون .. هذا هو فندق «كوين إليزابيث 2» العائم من الخارج والذي كان في الأصل السفينة الأسكتلندية العريقة العابرة للمحيطات لمدة أربعة عقود @DubaiCustoms #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VRcZCfrSfH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2018

على سطح سفينة "كوين إليزابيث 2" العملاقة، يجتمع وسائل الإعلامية المحلية والعالمية لحضور افتتاح الفندق العائم في ميناء راشد فيما تتسم السفينة بتصميم كلاسيكي من الداخل #البيان_القارئ_دائما@DubaiCustoms pic.twitter.com/53WwsFKQRG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2018