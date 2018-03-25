المجلس النسائي.. دعم للقوى الناعمة في البورصة

ست عضوات يجلسن على طاولة واحدة هدفهن الرئيس وضع خطط العمل لتمكين المرأة في سوق الأسهم في دبي.

والمجلس النسائي الذي يضم منيرة الحمادي، طيبة عبدالمنان، ميثاء الملا، سمية البلوشي، أمينة الهاشمي، وروضة الحاج، يأتي كمبادرة من سوق دبي المالي لقيادة جهود دعم حضور المرأة في الأسواق المالية وزيادة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارات الشركات المدرجة.

والمجلس الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، يعتبر أيضاً إحدى أولويات الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 التي تسعى لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع وخاصة بالمجال الاقتصادي.

وفي أول اجتماع له مؤخراً وضع المجلس أهدافاً ثلاثة: تعزيز الكفاءة المهنية والإدارية من خلال تطوير وتأهيل العنصر النسائي لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتحسين الاتصال والتواصل بين الموظفات وجعل بيئة العمل سعيدة ومشجعة على الإبداع والابتكار وجاذبة للكوادر النسائية، وتعزيز التواصل مع مجموعات العمل النسائية خارج وداخل السوق.

وتشير التوقعات إلى أن يشهد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة زيادة كبيرة وخصوصاً مع تطبيق قواعد الحوكمة، وهناك مساعٍ لزيادة مساهمتها بشكل فعال ولا سيما أن نسب التمثيل لا تزال دون المستوى المأمول بواقع 1.5% تقريباً.

وسوق دبي من بين المؤسسات الأكثر تمكيناً للمرأة، حيث لعب العنصر النسائي دوراً مهماً في مسيرته، ومن بين السيدات اللاتي سبق لهن الانضمام لمجلس إدارة السوق معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ويضم في تشكيلته الحالية موزة المري. وتبلغ نسبة السيدات من إجمالي العاملين في السوق 60%.

وواصل السوق جهوده في هذا الشأن حيث وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمرأة العام الماضي لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية في مجال دعم وتمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، من خلال رفع مستوى مشاركتها بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الإماراتية.