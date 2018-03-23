أطول مسيرة للدراجات النارية تنطلق اليوم في رأس الخيمة

تنطلق اليوم أطول مسيرة لمالكي الدراجات النارية للطواف تحت شعار «زايد في قلوبنا» للتعريف بالمعالم التراثية والسياحية في إمارة رأس الخيمة.

وتضم المسيرة 600 دراج ضمن فعاليات مهرجان رأس الخيمة للدراجات النارية الذي انطلقت فعالياته أول من أمس برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

وأوضح محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة أن المسيرة تعد أبرز الفعاليات المتنوعة في أجندة معرض ومهرجان رأس الخيمة الذي يقدم برنامجاً متكاملاً للترويج السياحي والاستثماري في رأس الخيمة، وتطوف المسيرة المواقع السياحية والاقتصادية للتعريف بالفرص المتاحة في مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن المسيرة ستنطلق من جزيرة المرجان السياحية التي تتمتع بشواطئ تمتد على مسافة 7.8 كيلومترات، وواجهة بحرية بمسافة 23 كيلومتراً، وتحظى الجزيرة بقطاع ضيافة متطور، حيث تمكنت مؤخراً من لفت الأنظار الدولية إليها بعد دخولها «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي استقبلت مئات الآلاف من الضيوف.

ويضم خط سير المسيرة التجوال أمام المنطقة الحرة بالجزيرة الحمراء والتي تضم المصانع والشركات ذات العلامة التجارية العالمية، مروراً بمنطقة ميناء العرب التي تجمع بين جودة الحياة العصرية مع لمحة من التراث الإماراتي، والوصول إلى منطقة كورنيش القواسم الذي يعد من أهم مناطق الإمارة حيوية وأكثرها جذباً للعائلات والسياح، ويعد أحد أهم الوجهات السياحية والاستثمارية بالإمارة.

وتحط المسيرة رحالها بأرض المعارض في غرفة رأس الخيمة، للانضمام إلى فعاليات مهرجان الدراجات النارية الذي يعد إحدى الوجهات الترفيهية الجديدة في الإمارة، والذي يشهد فعاليات مسابقة «أجمل دراجة معدلة» والتي يصل مجموع جوائزها إلى 70 ألف درهم، وتضم 24 فئة بحسب المشاركين من كل موديل.

وقال النعيمي: يتخطى عدد مالكي الدراجات النارية في الإمارات 5 آلاف شخص وذلك بحسب احصائيات الشركة المنظمة للمهرجان، ويتيح المهرجان الفرصة أمامهم لاستكشاف كل جديد في قطاع الدراجات النارية وقطع الغيار، وذلك من خلال المعرض المصاحب للمهرجان والذي يضم 40 عارضاً من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدراجات النارية.

وجهة عائلية

وأشار إلى أن المهرجان يشكل وجهة سياحية وعائلية ترفيهية جديدة على الخريطة السياحية المحلية في رأس الخيمة، للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للمهرجان من خلال مواقع الألعاب المخصصة للأطفال والعائلات، بالإضافة لمناطق التدريب والاستعراض لمحترفي الدراجات النارية، وعلى هامش المهرجان تم عرض المركبات الكلاسيكية كمنطقة ترفيهية لالتقاط الصور التذكارية.

مسابقة

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة أن المهرجان يطلق اليوم الجولة الأولى من فعاليات مسابقة «ستانت ماستر كب» والتي تعد أكبر المسابقات العالمي ويتنافس فيها 24 متسابقاً من أشهر محترفي راكبي الدراجات النارية، بالإضافة للعديد من المنافسات الترفيهية والعائلية.