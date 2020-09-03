درع تقديرية من الفلبين لطيران الإمارات

المصدر: وام

قدمت جوسلين إم كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة درعا تقديريةً لطيران الإمارات على جهودها في مساعدة المواطنين الفلبينيين على العودة إلى ديارهم.

وأعادت طيران الإمارات أكثر من 27 ألف مواطن فلبيني من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى بلدهم بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود نتيجة لجائحة كوفيد 19.

واستقبل عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي السفيرة الفلبينية.

كما قدم للسفيرة الفلبينية مجسما لطائرة الإمارات A380.

وكانت طيران الإمارات قد سيرت مؤخرا رحلة على متن طائرة A380 إلى كلارك لمرة واحدة بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق عملياتها في الفلبين وفي عام 2014 شغلت الناقلة رحلة واحدة أيضا بطائرة A380 إلى العاصمة مانيلا مسجلةً بذلك وصول الطائرة العملاقة الأول إلى الفلبين.

وخلال الأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو الماضية شغلت طيران الإمارات أكثر من 200 رحلة إجلاء إلى نحو 40 مدينة ضمن شبكة خطوطها بما في ذلك رحلات خاصة تم تنظيمها بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية لبعض الدول لنقل مواطنيها إلى بلدانهم.

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