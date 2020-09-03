"أبوظبي التجاري" و"فيزا" يطرحان جهاز دفع افتراضيا خاصا بنقاط البيع

المصدر: وام

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن طرح جهاز دفع افتراضي خاص بنقاط البيع بالشراكة مع شركة "فيزا" العالمية وذلك من خلال خدمة "بيس باي" الجديدة التي تعمل على استبدال أجهزة نقاط البيع المعتادة بالهاتف الذكي للتاجر.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل عمليات الدفع بالبطاقات وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما اعتمدت أساليب الدفع النقدي، على مواصلة مزاولة أنشطتها التجارية في ظل القيود التي فرضتها تدابير التباعد الاجتماعي.

وتعد خدمة "بيس باي" نقطة البيع الوحيدة التي تتوفر على نظامي التشغيل " أندرويد" و"آي أو إس" على حد سواء وهو ما يجعلها ملائمة لكافة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بحيث تغني الشركات عن الاستثمار في الأجهزة الفعلية بالإضافة إلى إتاحتها لإمكانية قراءة بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان داخل المتاجر بشكل فوري تسمح خدمة "بيس باي" كذلك بإجراء عمليات الدفع عن بعد أثناء الاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي وذلك من خلال توليد روابط دفع لكل معاملة يمكن مشاركتها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتعتمد الخدمة الجديدة على الدمج المسبق مع البوابة المخصصة لعمليات الدفع، والتي من شأنها تسهيل انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاعتماد على حلول التجارة الإلكترونية ويمكن أصحاب المشاريع الصغيرة تسجيل الدخول إلى حسابهم ليبدؤوا باستخدام خدمات "بيس باي" من بنك أبوظبي التجاري.

وقال أروب موكاباداي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري.. " أسهمت ضرورات تدابير التباعد الاجتماعي في تسريع التوجه نحو اعتماد التعامل الاقتصادي غير النقدي. وفي إطار التزام بنك أبوظبي التجاري الكامل بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد الخدمة الجديدة في تسريع توجه الشركات الصغيرة نحو التحول الرقمي كما تزودها بتقنيات الذكاء التجاري من خلال لوحة التحكم التفاعلية التي تتيحها".

من جانبه قال شاهيباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات: "أظهرت آخر دراستنا العالمية بأن 9 من أصل 10 مستهلكين في دولة الإمارات قد غيروا من أسلوب الدفع المعتمد لديهم بسبب الجائحة حيث كان التوجه نحو الحد من استخدام النقد والاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني وغير التلامسي إن توفرت".

وأضاف "يأتي إطلاق خدمة بيس باي من بنك أبوظبي التجاري في توقيت مثالي يلبي ضرورة تزويد الشركات بالحلول العملية التي من شأنها مساعدتها على الوفاء برغبات عملائها".

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