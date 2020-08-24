ما بعد كوفيد 19 .. ناطحة سحاب «مدينة» مكتفية ذاتياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يأخذ التصميم التصوري المستقبلي لناطحة سحاب في نيويورك، شكل مجتمع مكتفٍ ذاتياً، مع مزرعة حضرية عمودية ومرافق عامة، موفراً نموذجاً عن الحياة في عالم ما بعد كوفيد 19.

ابتكر التصميم استديو العمارة الإيطالي، بيرو ليسوني، الذي حاز تنويهاً في المسابقة الدولية في الهندسة المعمارية «سكاي هايف 2020»، أخيراً، وهو يتخيل المبنى بطول 130 متراً وعرض 80 متراً، مكتفياً ذاتياً يوفر طاقته وموارده، إضافة إلى تسهيلات للسكان، مثل مدرسة ومرافق رياضية ومستشفى.

ومعلقاً على التصميم، أكد الذراع اليمنى في الاستوديو، المعماري ليسوني كاسال ريبيرو لمجلة «ديزين» للعمارة والتصميم: «لقد أضاء عام 2020 ووصول الجائحة العالمية على نقاط ضعفنا ونواقصنا على المستوى الهيكلي، ما دفعنا لابتكار طرق جديدة للتفكير في المدينة والبنى التحتية».

يقع تصميم المبنى الذي أطلق عليه «سكاي لاينز» على مساحة حضرية متخيلة في نيويورك، هيكله مدبب مصنوع من ستارة من الكابلات الفولاذية التي تحمل منصات حديقة معلقة تدور حول برج زجاجي في الوسط. أما الفكرة من وراء التصميم فهي أنه مع مرور الوقت سوف تغطي أشجار وشجيرات تلك المنصات لإيجاد «غابة حضرية عمودية»، على أن تستخدم في المبنى الطاقة الحرارية الأرضية والألواح الكهروضوئية ونظام استعادة مياه الأمطار وإدارة استخدام المياه.

ويوضح المعماري ريبيرو أن التوازن بين المساحات الخارجية الداخلية في المبنى يعطي حياة لنوع من الاكتفاء الذاتي للمدينة - الحديقة، حيث يقوم نظام بإنتاج الطاقة وتعظيمها وإعادة تدويرها، ويصفي المناخ الهواء ويمتص ثاني أكسيد الكربون وينتج الرطوبة، ويعيد استخدام مياه الأمطار لري المساحات الخضراء، كما يوفر الحماية من أشعة الشمس وضجيج المدينة.

وبالإجمالي، تقع مساحات المسكن داخل البرج الزجاجي، وتتميز بترتيب عمودي، حيث تضم على المستويات الدنيا نشاطات ثقافية عامة، ومرافق رياضية، وحدائق خضراء خالية من التربة ينزوي داخلها مستشفى مجهز لمواجهة أي طارئ صحي. أضف إلى ذلك، ستضم مدرسة وجامعة ومساحات للمكاتب والعمل المشترك، أما المساكن فتقع في الطوابق العليا للاستفادة من المناظر.

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