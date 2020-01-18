صدمة موجعة جديدة لبوينغ

المصدر: د ب أ

يبدو أن مشاكل شركة " بوينغ " الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات ومعاناتها لن تنتهي ، حيث تلقت الشركة صدمة موجعة جديدة تتعلق بطائرات 737 ماكس .

فقد أعلنت الشركة أمس ، أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات " 737 ماكس"، والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين .

وقال متحدث باسم بوينغ: " في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل".

وأضاف المتحدث : "نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية بشأن تسليم التغيير وإبلاغ العملاء والموردين".

وأشار إلى أن أهم أولويات الشركة حاليا هي ضمان سلامة " 737 ماكس " والالتزام بكل المتطلبات التنظيمية قبل أن تعود للخدمة.

من جانبه قال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة الركاب.