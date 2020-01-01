«فابي لاند» تدشن أحدث وجهاتها في «نخيل مول»

أعلنت شركة عبد الله العثيم للسياحة والترفيه، التابعة لمجموعة العثيم السعودية، عن افتتاح «فابي لاند»، الوجهة الترفيهية الثامنة لها في دولة الإمارات في نخيل مول بنخلة الجميرا. يأتي هذا الإطلاق ضمن خطط المجموعة الرامية للتوسع في مشروعاتها الاستثمارية خارج المملكة وزيادة قاعدة استثماراتها في مجال صناعة السياحة والترفيه في الإمارات. وشركة العثيم للترفيه هي المزوّد الرائد لحلول الترفيه العائلي في المنطقة.

وتعد «فابي لاند» في نخيل مول، بما تقدمه من خيارات على أعلى مستوى من التميز، الفرع الثامن لمجموعة العثيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقع منشأة الترفيه العائلي العصرية في الطابق الثاني من المول وتمتد على مساحة 40000 قدم مربعة، وتوفر ألعاباً ترفيهية وأنشطة جسدية للصغار والكبار.

وقال «فهد العثيم»، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للسياحة والترفيه: «تمثل دولة الإمارات مركزاً سياحياً هاماً في المنطقة مما يعزز من جاذبيتها كوجهة مميزة للترفيه على مستوى العالم. ونحن سعداء بافتتاح فابي لاند في نخيل مول، التي تعد أحدث مشاريعنا الترفيهية في الدولة».