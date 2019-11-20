أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين تسلط الضوء على برامجها في «دبي للطيران»

المصدر: دبي - البيان

سلطت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019 الضوء على برامج تدريب الطيارين المبتدئين التي توفرها. وقال القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس الأكاديمية: لمسنا نجاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين منذ تأسيسها، ونحن مستمرون بتقديم تدريب عالمي المستوى في مجال الطيران، وشهدنا على إنجازات عدة خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بتطوير قدرات المتدربين والشراكات الجديدة واستلام كامل أسطول الطائرات وإدخال تقنيات متقدمة وبناء المرافق، ونتطلع إلى جذب وتدريب مواهب شابة لكي يصبحوا مؤهلين مهنياً بعد التخرج ويساعدوا تلبية متطلبات طيران الإمارات والصناعة من الطيارين إقليمياً وعالمياً.

وتعمل أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين حالياً بطاقتها القصوى، حيث يبلغ عدد منتسبيها اليوم 252 متدرباً من 7 جنسيات، بمن فيهم 11 فتاة. واستقبلت الأكاديمية مؤخراً دفعتها الـ17 حيث سيتم تخريج الدفعة الأولى من 17 متدرباً في مارس 2020.

وتسلمت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيران مؤخراً جهاز طيران تشبيهي (سميوليتر) سادس. وتشكل هذه الأجهزة جزءاً من التدريبات في المنشأة الضخمة الواقعة بالقرب من دبي ورلد سنترال. وكانت الأكاديمية الزبون الأول للأنظمة الستة المصغرة كاملة الحركة من أجهزة الطيران التشبيهي التي تعد الأولى من نوعها في صناعة الطيران العالمية. وقد صممت الأجهزة لتدريب الطيارين المبتدئين على طرازي الطائرات التي تمتلكها الأكاديمية.

ونفذ هذا العام 27 طياراً متدرباً في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين طلعات فردية Solo على طائرة Cirrus SR22، حيث أكملوا 3671 ساعة و19 دقيقة طيران على هذه الطائرة الذي تمتلك الأكاديمية 22 منها. ويتوجب على كل متدرب أن يكمل ما مجموعه 185 ساعة طيران. وكانت لطيفة المنصوري أول متدربة تنفذ طلعة فردية في سبتمبر الماضي.