الهوية الرقمية.. حلول آمنة بالهاتف الذكي للمعاملات المصرفية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكد خبراء ومصرفيون أن استخدام منصة الهوية الرقمية في البنوك الوطنية لإتمام إجراءات فتح الحساب ومعاملات العملاء الأفراد سهل وآمن تماماً، من خلال مجموعة من التدابير الأمنية، التي تحمي المتعاملين عبر المنصة.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن الهوية الرقمية هي الأولى من نوعها لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وكان مصرف الإمارات المركزي أكد في تعميم صدر الأسبوع الماضي أنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة استخدام منصة الهوية الرقمية في إجراءات فتح الحساب وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد وممثلي الشركات، مشيراً إلى أن المنصة تعتمد على بوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في عملية إثبات الهوية، والذي يلغي بدوره الحاجة للتحقق الفعلي من بطاقة هوية دولة الإمارات.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عمرو حسين، إن الهوية الرقمية هي بمثابة معرف رقمي يحدد هوية الشخص بشكل آمن وسهل، بما يمكنه من الوصول إلى العديد من خدمات التوقيع والتوثيق في الدولة، مشيراً إلى أن استخدامها في معاملات البنوك سيوفر الكثير من الوقت، كما أنها آمنة ولا توجد أي خطورة في التعامل من خلالها.

خطوات

وأضاف أن الحصول على الهوية الرقمية يتم عن طريق تسجيل الدخول لدى مزود الخدمة باستخدام أي من بيانات الدخول المتعلقة بالهوية الرقمية، ثم التأكيد عبر الهاتف الذكي باستخدام رمز التعريف الشخصي الخاص بالهوية الرقمية لإكمال الإجراءات، كما تتيح الهوية الرقمية استخدام توقيع رقمي متوافق مع المعايير، بحيث يتمكن المتعامل من التوقيع من خلال الهاتف الذكي والحصول على العديد من خدمات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى التحقق من التوقيع الرقمي بكل سهولة.

وقال الخبير المصرفي مالك الزعبي إن الهوية الرقمية هي منصة آمنة بشرط الحفاظ على كلمة المرور ورقم التعريف الشخصي وعدم مشاركتهما مع أي شخص، وأيضاً الحفاظ على الهاتف وعدم تعرضه للسرقة أو الضياع.

وأضاف أن التعامل بها يرتكز إلى درجة عالية من السرية والأمان، فضلاً عن سهولة الاستخدام، كما يأتي في إطار خدمة أهداف الحكومة الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية، بما يمكن العديد من مبادرات التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

مشروع مشترك

وأطلق تطبيق الهوية الرقمية في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويهدف إلى خدمة أهداف حكومة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية.