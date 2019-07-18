المصدر: دبي ـ البيان

سجلت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين إنجازاً تاريخياً لها وللطيار المتدرب أحمد الدوسري. ففي اللحظة التي جلس فيها على مقعد القيادة في طائرة السيروس، وربط الحزام وتأكد من سلامة جميع الأنظمة، تحرك بالطائرة على أرض المطار نحو المدرج، وأقلع في الأجواء الزرقاء الصافية، ليصبح أول طالب في الأكاديمية يطير بمفرده.

ودشنت الطلعة أول تحليق فردي في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ومن المؤكد أنها ستشكل ذكرى لا تنسى للطيار الشاب الإماراتي المتدرب.

وقاد محمد إحدى الطائرات الـ22 من طراز Cirrus SR22 G6 . وقال: «لا يمكنني وصف بهجتي بطلعتي الفردية الأولى، التي ستظل محفورة في ذاكرتي . تحول الحلم إلى حقيقة! تغلبت على أي توتر مبدئي لأنني كنت على دراية تامة بالطائرة بفضل التدريب المكثف».

ومنذ طلعة محمد الدوسري، نفذ 17 طياراً متدرباً في الأكاديمية أكثر من 270 طلعة فردية حتى الآن، ما يعزز مكانة الأكاديمية إقليمياً وعالمياً.

أحدث التقنيات

ويستفيد المتدربون في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين من أحدث تقنيات التدريب على الطيران، والتكنولوجيا المتطورة ومنهج تدريجي فريد من نوعه، ما يساعد على إعدادهم ليصبحوا طيارين عالميين. ويتلقى الطلبة في البداية تدريباً على طائرة Cirrus SR22 G6 ذات محرك واحد، ثم ينتقلون إلى طائرة Embraer Phenom 100EV الخفيفة، ما يمنحهم فرصة البدء في عمليات الطيران التجاري وقيادة طائرة بعدة محركات.

وقدم القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس أكاديمية الإمارات للتدريب، التهنئة لمحمد الدوسري وزملائه وإلى المدربين. وقال: «تشكل أول طلعة فردية لحظة رائعة لكل المشاركين وتبقى ذكرى لا تنسى مدى الحياة».