فعاليات مشوقة للأطفال في مراكز تسوق سيتي سنتر

المصدر: دبي - البيان

دعت مراكز التسوق في دبي الأطفال إلى زيارة مرافقها التفاعلية خلال عطلة الربيع، ليستمتعوا بما توفره من فعاليات ترفيهية ممتعة.

وتوفر مراكز «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر مردف» مجموعة متنوعة من الفعاليات المثيرة، التي يبحث عنها الأهالي لضمان استغلال أطفالهم لعطلتهم على أكمل وجه، فمن خلال العديد من الأنشطة الفريدة وورش العمل الفنية والحرفية ودروس اللياقة البدينة إضافة إلى دروس الموسيقى، يمكن للأهالي ضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك من خلال منح الأطفال فرصة قضاء أوقات ممتعة ومسلية قبل عودتهم إلى مدارسهم من جهة، والاستفادة من الدروس والنشاطات التعليمية، التي تقدمها المراكز من جهة أخرى والتي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات أطفالهم.

وتعود فعالية «ذا باك يارد» الشهيرة الخاصة بالأطفال إلى «سيتي سنتر معيصم» مع مزيد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، التي تشمل جلسات الأوريغامي والرسم على الزجاج. ويُمكن للأطفال صنع المنحوتات الجميلة لغرفهم وإظهار إبداعاتهم لعائلاتهم وأصدقائهم، كما يمكن للفنانين الشباب أن يستعرضوا مهاراتهم الإبداعية في جلسات فنون الأشرطة.

وفي «سيتي سنتر مردف» دع أطفالك يكتشفون عالم الفضاء والطبيعة من خلال قاعة «المستكشفين الصغار»، والتي تُعد مركزاً تعليمياً وترفيهياً يجمع ما بين المرح والتعليم. ويمكن للأطفال اكتساب المزيد من المعرفة حول المسابير والمحطات الفضائية وتعلم كيفية تحسين توازنهم والوقت المطلوب لردة الفعل وتنسيق أعمالهم من خلال الألعاب التفاعلية.