تحسّن مستمر في معايير السلامة لرحلات الطيران التجاري

المصدر: مونتريال - البيان

أظهرت بيانات تقرير صدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تحسّناً مستمراً في معايير السلامة على المدى الطويل في الرحلات التجارية. وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «استمتع 4.3 مليارات مسافر تقريباً برحلات آمنة العام الماضي عبر 46.1 مليون رحلة جوية. ولم تكن 2018 سنة استثنائية على غرار عام 2017، ومع ذلك، يمكننا التأكيد على عامل الأمان والسلامة في الرحلات الجوية، وتشير البيانات إلى أن الأمور متجهة نحو مزيد من التحسّن».

وأشار دو جونياك أنه لو بقيت السلامة في عام 2018 على مستوياتها في عام 2013، لوقعت 109 حوادث مؤسفة بدلاً من 62، ولبلغ عدد رحلات الطيران المميتة 18 حادثة بدلاً من 11 وما يزال الطيران يعد الشكل الأكثر أماناً وسلامة لمسافات السفر الطويلة في العالم. واستناداً إلى البيانات، يمكن أن يستقل المسافر رحلة جوية كل يوم لمدة 241 عاماً قبل التعرض لحادثة، مع وقوع حالة وفاة واحدة على متن الطائرة.

وأظهرت ست مناطق تحسناً ملحوظاً في مستويات السلامة أو حافظت على مستوياتها في عام 2018 قياساً بالسنوات الخمس الماضية (2013-2017) من حيث معدل خسارة هيكل الطائرة.

وشهدت جميع المناطق تحسّناً واضحاً، باستثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أداء السلامة للرحلات الجوية في الطائرات التي تعمل بمحركات من نوع التوربين في عام 2018 عند مقارنتها بمعدلاتها المعنية على مدى خمس سنوات، وشكلت حوادث الطائرات التي تعمل بمحركات من نوع التوربين 24% من إجمالي حوادث الطائرات في عام 2018، و45% من الحوادث المميتة.

ولم تتعرض شركات الطيران في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للعام الثالث على التوالي لأية خسائر في هياكل الطائرات النفاثة، ولم تقع أي وفيات في رحلات الطائرات النفاثة.

وأردف دو جونياك: «نواصل مسيرة التقدم في المنطقة نحو مستويات سلامة عالمية. وبالرغم من التحسينات، ما زالت أمامنا فجوة لتغطية أداء السلامة في أسطول الطائرات المدفوعة بمحركات من نوع التوربين في القارة».