«سي إن إن»: قلب أوروبا ينبض من دبي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

على بعد أربعة كيلومترات من ساحل دبي تنبض نسخة من «قلب أوروبا»، وبحسب تقرير نشرته محطة «سي ان ان»: فإن المشروع الضخم، الذي يضم ست جزر اصطناعية على شكل مزيج من دول ومدن أوروبية، والذي تبلغ تكلفته عند اكتماله 5 مليارات دولار سيستوعب 16 ألف سائح في ذروة موسم السفر ضمن مشروع جزر «العالم».

في جزر«أوروبا» هذه تشرق الشمس دائماً، فيما تقع الرمال البيضاء الدافئة غير بعيد عنها. هناك جزر تحمل اسم فينيسيا وسان بطرسبرغ، والسويد، وألمانيا، وسويسرا وأكثر من ذلك. ومن كان يملك الثمن فهي جاهزة لقضاء العطلات أو الإقامة الدائمة.

والمشروع الذي يُطلق عليه «قلب أوروبا» هو قيد الإنشاء حالياً، وهو أحدث فصل من فصول أعظم مشاريع دبي، وأكثرها إبهاراً.

بدأ بناء جزر «العالم» في 2003. وهي مجموعة ضخمة من الجزر الاصطناعية، صورت على شكل خريطة العالم، كمهد للأغنياء والمشاهير.

ولبناء الجزر، تم إلقاء 34 مليار طن من الصخور الضخمة و320 مليون متر مكعب من الرمل في البحر على مساحة مليون من الأقدام المربعة. كان المشروع ضخماً للغاية، حيث تمكن رواد الفضاء من رصد تطوره عبر الفضاء.

وتصطف رافعات البناء في سماء دبي مع تسارع وتيرة البناء في المدينة قبل معرض إكسبو العالمي 2020. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على العقارات مع اقتراب المعرض، وفقاً لما ذكره جون ليونز، رئيس قسم المبيعات والتأجير في وكالة ESPACE العقارية في دبي.

وتحتضن «قلب أوروبا» 13 فندقاً ومنتجعاً وأكثر من 4.000 مسكن للعطلات. يمتد المجمع الذي يضم شوارع يتم التحكم بمناخها، وغرف نوم تحت الماء، على مساحة ستة ملايين قدم مربع، ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 16 ألف شخص حال إنجازها حسب كلينديـنست.

تتضمن المرحلة الأولى من البناء 10 قصور على الواجهة البحرية في جزيرة السويد و32 فيلا في جزيرة ألمانيا و78 فيلا عائمة يطلق عليها اسم «Floating Seahorses» المحيطة بجزيرة سان بطرسبرغ.