مرسيدس-بنز CLS الجديدة.. تصميم مميز يرسم ملامح الأناقة والقوة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم سيارة CLS الجديدة كل المواصفات العملية التي تتمتع بها سيارات السيدان، مع أناقة الكوبيه بمقوماتها الرياضية وملامحها الاستثنائية. ويعبّر الجيل الثالث بكل ريادة عن لغة التصميم الجديدة لمرسيدس-بنز، حيث يمكن التعرّف عليها فوراً بفضل خطوطها الكونتورية الواضحة والمختزلة. وعلى غرار طرازاتها السابقة، تمتاز سيارة CLS الجديدة بطابع رياضي وأناقة مثالية؛ فهي سيارة انفعالية للغاية توفر مستوى مذهل من الراحة المطلقة خلال الرحلات الطويلة، إلى جانب تقنيات مثيرة ومتطوّرة لا تُضاهى.

وفي العام 2003، انشأت مرسيدس-بنز مع CLS فئة جديدة للسيارات تجمع للمرة الأولى بين أناقة وديناميكية الكوبيه، وبين جوانب الراحة والوظائف العملية التي تتمتع بها سيارات السيدان. ومع الجيل الثالث من CLS، تؤسس العلامة التجارية الآن ذلك الشعور والشخصية المتفرّدة لهذا الطراز العصري والبارع.

الشكل الخارجي: طابع رياضي واثق بأناقة سيارات الكوبيه من مرسيدس-بنز

يزدان الطرف الأمامي المُلفت لسيارة CLS بشبكة المبرد النموذجية ذات الفتحات الألماسية الشكل لسيارات الكوبيه من مرسيدس-بنز، مع شفرة واحدة. ويتّسع نطاق شبكة المبرد باتجاه القاعدة السفلية، لتستحضر الملامح الكونتورية المميزة لشبكة المبرد في سيارة GT من مرسيدس-AMG.

ويمتاز التصميم الجانبي بالخط الفاصل المرتفع والمقوّس مع نوافذ جانبية بدون إطارات. ويصوّر الطرف الأمامي المائل للأمام شكل أنف سمكة القرش، ويبدو بتصميم أطول بفضل غطاء المحرك الممتد بالكامل. وتتبع الخطوط الكونتورية الانسيابية للسيارة فلسفة التصميم ذات النقاء الحسي؛ إذ تُختزل الخطوط والحواف ببراعة عالية، في حين أن الأسطح تبدو مقوّسة ومنحنية بلمسات رائعة.

وتماماً مثل المصابيح الأمامية، تتمتع المصابيح الخلفية LED المجهّزة بتقنية Edge Light المبتكرة، بإطلالة بلورية تُحدث تأثيراً بصرياً ثلاثي الأبعاد. ويساهم موضعها المنخفض في إبراز النطاق العريض للسيارة.

التصميم الداخلي والمقصورة الزجاجية العريضة

تجتذب المقصورة الداخلية لسيارة CLS كوبيه الأنظار بخطوطها الأساسية الواضحة، وتعكس الملامح الكونتورية الحسية والانسيابية للشكل الخارجي، مع خيارات فخمة من المواد بلمسات لا مثيل لها.

وتتناغم مقصورة القيادة الرياضية العريضة والمُلفتة مع التراكيب اللونية لتمنح انطباعاً بالرحابة العملية الفسيحة. ولأجواء انسيابية متدفقة، يمتد التصميم الداخلي بنسقه المتموّج من الأبواب الأمامية إلى الخلفية، ليقابل الأعمدة الجانبية الفاصلة B-pillars. وكميزة جديدة للإضاءة المحيطة، تستحضر فتحات التهوية اللامعة شكل التوربينات في الطائرات النفاثة. ويبرز الطابع الرياضي كذلك من خلال اللمسات اليدوية المتقنة للمقاعد. وتتوفر مقصورة زجاجية عريضة عالية الدقة، مع شاشتين بقياس 12.3 إنش أسفل غطاء زجاجي مشترك. ويظهر الكونسول الوسطي مع أجزاء من الخشب شديد اللمعان بمسامات مفتوحة وكأنه يسبح في فضاء السيارة بفضل حوافه المسطّحة.

وتأتي المقاعد بتصميم حصري لهذه السلسلة الخاصة بالطراز. واعتماداً على نمط التصميم الداخلي، تتضمن المقاعد قنوات عالية الجودة أو فراغات عرضية. وتتمتع المقاعد الطرفية في الخلف بالإطلالة نفسها للمقاعد الأمامية، لتعطي انطباعاً رياضياً للمقعد الفردي، مع أن سيارة CLS كوبيه تتضمن في الأساس خمسة مقاعد للمرة الأولى. وعند الحاجة، يمكن طي مساند الظهر للأسفل بنسبة 40/20/40، لتعزز من مساحة صندوق الأمتعة بسعة 520 لتر.

رفاهة متكاملة خلال الرحلات الطويلة: نظام التحكم بالراحة ENERGIZING

يربط نظام التحكم بالراحة ENERGIZING (الاختياري) بين العديد من أنظمة الراحة في السيارة. ويستخدم بصورة منهجية وظائف نظام التحكم بالمناخ (بما في ذلك خاصية التعطير)، والمقاعد (التدفئة، والتهوية، والتدليك)، والسطح وتدفئة عجلة التوجيه، وأيضاً الإضاءة والأجواء الموسيقية، ويسمح بضبط إعدادات محددة للرفاهة تتلاءم مع مزاج واحتياجات العميل. ونتيجة لذلك، ترتقي جوانب الرفاهة والأداء إلى مستويات أفضل. ويمكن الاختيار ما بين ستة برامج هي: Refresh، و Warmth، و Vitality، و Joy، و Comfort، و Training.

وتتضمن سيارة CLS الجديدة نظام تعليق بأربع وصلات، ونطام تعليق خلفي بخمس وصلات. ويتوفر نظام تعليق مريح وديناميكي من الفولاذ ضمن التجهيزات القياسية.

القيادة الذكية: تقنيات مستوحاة من الفئة-S

يمتلك جيل CLS الجديد عدداً من المواصفات المشتركة مع الفئة-S الجديدة التي تعتبر السيارة الأبرز في صناعة السيارات بأكملها. وتأتي سيارة CLS مجهزة بالجيل الأحدث من أنظمة المساعدة للقيادة، مع دعم متكامل للسائق طوال الطريق يتوفر عبر باقة مساعدة القيادة. وعلى سبيل المثال، تحظى سيارة CLS الجديدة برؤية أفضل للحركة المرورية المحيطة بفضل الكاميرا المحسنة وأنظمة الرادار المتطورة.

ويوفر الشعاع العالي بالنطاق الفائق ULTRA RANGE للمصابيح الأمامية متعددة الأطياف بتقنية LED أقصى حدة مسموح بها للضوء حسب القانون، مما يجعل سطوع الشعاع الرئيسي للمصابيح الأمامية يفوق القيمة المرجعية بمقدار 1 لوكس على مدى مسافة تزيد عن 650 متر.

إصدار Edition 1: طراز بجوانب عملية حصرية

تتضاعف السمات الحصرية لسيارة CLS في إصدار Edition 1، والذي سيتوفر بعد حوالي ستة أشهر من إطلاق السيارة في الأسواق. ويتمتع هذا الطراز الخاص بالعديد من المزايا الفاخرة ضمن تجهيزاته القياسية، والتي تتوفر فقط للإصدار Edition 1. وتشمل هذه التجهيزات مفهوم COPPER ART في المقصورة الداخلية، مع مقاعد بجلد النابا باللون اللؤلئي الأسود، مع أجزاء وسطية بتصميم سداسي الشكل، ولمسات باللون النحاسي، ودرزات متناقضة باللون النحاسي على الكونسول الوسطي. ويرتكز الشكل الخارجي على تصميم AMG Line.

وسيتم إطلاق طراز CLS 350 في أسواق الشرق الأوسط في الربع الأخير من 2018. يليه طراز CLS 450 4MATIC وطراز CLS 53 4MATIC+ في الربع الأول من 2019.