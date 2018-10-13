نماذج ذات مدى أطول من طائرات «ايرباص» ضيقة البدن

المصدر: لندن - د ب أ

صرح رئيس شركة طيران «اير ترانسات» الكندية، أن شركة ايرباص العملاقة لصناعة الطائرات تعتزم صناعة نماذج ذات مدى أطول من طائرتها «ايه 321 نيو» ذات البدن الضيق بحلول عام 2023.

وقال جين فرانسوا ليماي رئيس شركة «اير ترانسات» في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء، في لندن، إن ايرباص أطلعته على هذه الفكرة بشأن الطائرة المقترحة.

وتأتي فكرة زيادة مدى الطائرة «ايه 321 نيو» تحت اسم (اكس إل أر)، في الوقت الذي تبحث فيه شركة بوينغ المنافسة إطلاق عائلة جديدة من الطائرات ذات المدى المتوسط تحت اسم «نيو ميد ماركت ايركرافت» أي (إن.إم.إيه).

وأكد ليماي: «نحن مشتر طبيعي لطائرات (إكس إل أر)»، مضيفا أن النموذج الحالي طويل المدى من الطائرة الذي يحمل اسم (ال أر) سوف ينضم إلى أسطول الشركة العام المقبل، وهو قادر على الوصول من كندا إلى بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، ولكنه لن يستطيع خدمة وجهات أوروبية أبعد في جهة الشرق.

وتراجعت أسهم ايرباص بنسبة 1.7 % في ختام تعاملات بورصة باريس أول من أمس، فيما انخفض سعر سهم بوينغ بنسبة 2.5 % في بورصة نيويورك، في ظل تراجع واسع بالأسواق في مختلف أنحاء العالم.

ولم تحدد ايرباص موعدا محددا لدخول الطائرة الجديدة الخدمة. ورداً على سؤال بشأن إمكانية طرحها في عام 2023، أجاب متحدث باسم الشركة أنه «ليس سراً أن الطراز ايه 321 أمامه كثير من الاحتمالات».