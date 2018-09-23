«هواوي» تستفز «أبل» بطريقة مبتكرة

المصدر: سنغافورة - وكالات

استغلت شركة هواوي الصينية انتظار مئات المستخدمين خارج متجر أبل في العاصمة السنغافورية؛ لإحراج الشركة الأميركية وترويج أحد منتجاتها في الوقت نفسه.

فقد قام مندوبو هواوي يوم الجمعة الماضي بتوزيع 200 شاحن من إنتاج الشركة على عشاق أجهزة أبل الساهرين أمام متجرها؛ انتظاراً لطرح هواتف «XS» و«XS MAX»، مع رسالة مختصرة في عبارة واحدة «سوف تحتاجونها!».

وتلمّح هواوي في رسالتها إلى ضعف بطارية الجيل الجديد من هواتف آيفون بالمقارنة مع أحدث هواتفها «بي تونتي برو».

ووفقاً لمواقع سنغافورية، فإن قيمة هدية هواوي تصل إلى 80 دولاراً سنغافورياً (ما يعادل 58 دولاراً أميركياً تقريباً).

وكانت شركة هواوي قد تفوقت على أبل مؤخراً، لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال الربع الثاني من العام 2018.