«نون» تطلق عرضها الأضخم على الإلكترونيات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نون» منصة التسوق الإلكتروني المحلية في الشرق الأوسط أمس إطلاق عرضها الأحدث والأضخم الذي سيوفر لعملائها على مدى 5 أيام أسعاراً مُخفّضة على كافة المنتجات التقنيّة والإلكترونيات، حيث سيحصل العملاء طوال فترة العرض على خصومات مجزية على الكثير من المشتريات، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات والعروض المتميّزة.

وستقدّم «نون» خصومات تصل حتى 60% على مجموعتها المتميّزة من الكاميرات التي تتيح للمستهلكين التقاط صورٍ رائعة وبسهولةٍ أكبر من أي وقتٍ مضى. وإلى جانب الخصومات الضخمة، سيستفيد العملاء من خصمٍ إضافي 10% عند إتمام شراء الكاميرا. وسيستفيد عشاق الألعاب الإلكترونية من خصومات هائلة تصل حتى 60% على أهم ألعاب الفيديو، بما فيها لعبةCall of Duty: WWII، وThe Legend of Zelda: Breath of the Wild وغيرها الكثير.