روائع الفضاء في ابن بطوطة مول خلال العيد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يستضيف ابن بطوطة مول العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية غير المسبوقة حول علوم الفضاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحلول موسم العودة إلى المدارس. تشمل الفعاليات محاكاة ثلاثية الأبعاد للفضاء الخارجي، والكبسولة الفضائية بتقنية الواقع الافتراضي، ونموذج مصغر للمركبة الفضائية المخصصة لاستكشاف كوكب المريخ، وواجهة ثلاثية الأبعاد للصور الفضائية، وغيرها من الأنشطة والابتكارات.

واحتفاءً بمرور 60 عاماً على استكشافات الفضاء، يستضيف ابن بطوطة مول معرضاً مميزاً لقناة ديسكفري في ساحة الصين، يستعرض تاريخ اكتشافات الفضاء، ويحتفل بأعظم إنجازات الإنسان في تاريخ الفضاء. وسيفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار بدءاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى 10 سبتمبر يومياً.

ويتيح المعرض معلومات قيمة لجميع الفئات العمرية، وعروضاً علمية حية مفعمة بالمرح والحماس في ساحة الصين. وتشمل عرض الطبق الدائري، والذي يعد بمثابة تجربة علمية توضح قدرة تحدي الجاذبية على قوة دفع المياه، وعرض الثلج الجليدي وتجربة الثلج الجاف، والتي تمنح المشاركين شعوراً بالطفو في الهواء، بالإضافة إلى عرض طائرات الهليكوبتر، الذي يتعرف الأطفال من خلاله على كيفية صنع الطائرات المصغرة وعلوم مركبات استكشاف الفضاء المخصص للأطفال. سيكون لدى الزوار من الأطفال الفرصة للتعرف على مفاهيم علمية مثل الزمن والفضاء عبر ألعاب تفاعلية في منطقة الفنون والحرف اليدوية.