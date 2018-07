هاتف جديد من «موتورولا»

المصدر: نيويورك - وكالات

ظهرت تسريبات عن جهاز جديد من شركة موتورولا، كما ظهرت صورة جديدة تكشف عن نية الشركة الأميركية طرح الهاتف بحدثها المقبل.

بدءاً من التصميم الخلفي يبدو أن الجهاز يشبه هاتفي موتورولا One وOne Power، إذ يأتي بنفس البنية الزجاجية للكاميرا ووحدة الكاميرا العمودية، لكن على عكس الجهازين المذكورين، لا يأتي بنظام Android One لا يحمل الهاتف المقبل علامة Android One بالجزء الخلفي.

ولم تظهر أي معلومات عن مواصفات الهاتف الذكي الجديد سوى احتمالية دعمه بمعالج سنابدراغون 660، وشاشة تتمتع بنسبة عرض لارتفاع 18:9، كما لم يتم الكشف عن سعره.