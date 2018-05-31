مساحات التخزين تضيق على مستخدمي الهواتف المحمولة

يبدو أن موضوع التخزين أصبح يمثل مشكلةً حقيقيةً للعديد من مستخدمي الهواتف المحمولة في دولة الإمارات مع معاناة 41% منهم نفاد مساحة التخزين مرةً واحدةً شهرياً على الأقل، ومعاناة 55% منهم نفاد مساحة التخزين مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر وفقاً للدراسة البحثية المستقلة الخاصة بالمستهلكين التي أجرتها «يو جوف» بالنيابة عن وسترن ديجيتال، وشملت أنحاء دولة الإمارات.

وأبدى 57% من المشمولين بالدراسة البحثية ندمهم حيال حذف ملفات الصور والفيديو الثمينة لتحرير مساحة تخزين إضافية، وفي حال تعين عليهم حذف الملفات يميل 27% من المستخدمين المقيمين بالإمارات لحذف صورهم الشخصية قبل حذف صور الأصدقاء أو الحيوانات الأليفة أو العائلة. وكشفت الدراسة أن 64% من الأشخاص يتعين عليهم حذف الملفات أو البيانات من أجهزتهم الرئيسة من أجل تحرير مساحة التخزين لمرة واحدة شهرياً على الأقل، في حين يقوم 3 أرباع الأشخاص بهذا الأمر مرةً على الأقل كل 3 أشهر.

المساحات التخزينية

وقال خواجا سيف الدين، المدير التنفيذي الأول للمبيعات لدى شركة ويسترن ديجيتال في الشرق الأوسط: تسلط الدراسة الضوء على الضغوطات التي يعانيها الناس لاختيار ما يريدون الاحتفاظ به على هواتفهم الذكية ومع قيام الشخص العادي في دولة الإمارات بالتقاط 34 صورة و18 فيديو أسبوعياً باستخدام هاتفه الذكي، وبالنظر لحجم الصور وملفات الفيديو الرقمية التي تتزايد بشكل كبير فسوف تمتلئ المساحة التخزينية للأجهزة في وقت قريب.

وأبدى 61% من المشاركين بالدراسة مخاوفهم المتعلقة بكون الملفات والبيانات المخزنة على هواتفهم معرضة لمخاطر السرقة أو الضياع في حال وجود خلل في المنتج، في حين قال 58% من المشاركين إنهم خسروا صوراً أو فيديوهات قيمة على هواتفهم نتيجة عدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية عنها.

نسخ الملفات

ويقوم 37% فقط من المستخدمين المقيمين بالإمارات بإجراء نسخ احتياطي يدوي للملفات والبيانات الموجودة على هواتفهم الذكية مرةً واحدةً على الأقل أسبوعياً، بينما تقوم نسبة 61% منهم بهذا الأمر مرةً واحدةً على الأقل كل شهر، ومن ناحية أخرى لا يقوم 7% منهم بإجراء أي عمليات نسخ احتياطي للملفات على الإطلاق باستثناء عمليات النسخ الاحتياطي التلقائية وعمليات تزامن البيانات.

ومع ما نشهده من ثورة رقمية خلال الوقت الراهن والانفجار غير المسبوق للبيانات، تغير مشهد أجهزة التخزين بصورة سريعة، حيث أخذت «ويسترن ديجيتال» على عاتقها مسؤولية تلبية مستويات الطلب هذه. وتعد الشركة واحدة من الشركات التي تحتل مرتبة ريادية على صعيد إدراك احتياجات الجيل الجديد، وتسعى لتمكين أفراد هذا الجيل بواسطة حلول التخزين عالية الأداء المصممة بشكل خاص لتلبية احتياجاتهم المحددة.