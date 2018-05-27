استطلاع « البيان»: التنقل بسيارة أجرة ذاتية القيادة لا يستهوي الركّاب

عبّر 61% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و56% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» عن عدم استعدادهم للتنقل في سيارة أجرة ذاتية القيادة بالكامل في الوقت الراهن، وهي النتائج نفسها تقريباً التي أظهرها استطلاع مماثل حديث لمستهلكين في الولايات المتحدة.



وتوقّع خبراء في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن تزداد تدريجياً نسبة الراغبين في تجربة واستخدام السيارات الذكية في الدولة، خصوصاً مع احتمالات إطلاق فرص تجربة المركبات ذاتية القيادة للعموم خلال فعاليات «إكسبو 2020» ضمن منطقة المعرض المرتقب أن تغطيها بالكامل شبكات اتصال الجيل الخامس 5G التي تعد العمود الفقري للتحكم بالمركبات ذاتية القيادة من خلال توفير إمكانية تحليل ومعالجة كميات ضخمة من البيانات والأوامر بسرعة فائقة.



جاهزية الإمارات

ورجّح الخبراء أن تكون الإمارات من أولى دول المنطقة التي تنتشر فيها مركبات ذاتية القيادة، خصوصاً مع الدعم الكبير الذي توليه حكومة الدولة الرشيدة لهذه التقنية من جهة، وجاهزية الإمارات، التي تعد الأفضل في المنطقة حالياً، من جهة البنية التحتية اللازمة.



تقنيات «5G»

وقال علاء الشيمي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات، إن تقنيات «5G» ستوفر سرعات أعلى بنسبة 100 مرة فيما يتعلق بزمن استجابة الاتصالات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، مقارنة بتقنيات «4G»، علاوة على أن تقنيات «5G» ستوفر 60% من كلفة تسيير السيارات ذاتية القيادة، فضلاً عن تقليل معدلات حوادث السيارات بنسبة 80% تقريباً.



وقال أمير كنعان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «كاسبرسكي لاب» إن المركبات ذاتية القيادة هي في الأساس «أجهزة حواسيب مثبتة على عجلات» معرباً عن اعتقاد كاسبرسكي بأن تأمين التقنيات من أية مخاطر يظلّ عنصراً أساسياً في ضمان سلامة السيارات المتصلة وحمايتها، وأشار إلى ضرورة استدامة ذلك مدى الحياة لضمان سلامة الركاب داخل المركبة وأمن مكوناتها، مضيفاً أن شركته أبرمت شراكة مع شركة «إيه بي إل سوفتوير آند فنكشنز» الألمانية للبرمجيات، لإنتاج نموذج أولي لاتصالات السيارات الآمنة من أجل ضمان عدم تحول قدرات الاتصال إلى مصادر محتملة للفشل.