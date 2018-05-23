انتعاش حركة السفر لدى مسافري المنطقة خلال رمضان والعيد

تشهد سوق السفر عاماً بعد عام انتعاشاً كبيراً خلال شهر رمضان الفضيل في أوساط مسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث الأبحاث التي أصدرها ويجو، محرك السفر الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي الرائد في المنطقة.

وأشارت بيانات ويجو إلى أن هذا التوجه شهد تزايداً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، مع تزامن أيام الشهر الفضيل مع ذروة موسم السفر لقضاء العطلات المدرسية والصيفية لذلك، أجرى خبراء السفر في ويجو تحليلاً مفصلاً لبيانات محرك البحث، سعياً إلى تحليل أنماط التسوق للسفر بين المسافرين من المنطقة في هذه الآونة.

وقال مأمون حميدان، مدير عام ويجو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «من خلال تقاريرنا تبين أن اثنين من كل خمسة من مستخدمي ويجو يخططان لرحلاتهم خلال موسم رمضان وعيد الفطر قبل أقل من أسبوع من موعد الرحلة».

وبيَّن حميدان أن ذلك يعني أن المسافر في المنطقة يفضل الأسلوب العفوي نسبياً عند التخطيط للسفر.

وأضاف: «لاحظنا تزايداً في أعداد المستخدمين الذين يفضلون السفر إلى وجهات داخل المنطقة، وبالأخص إلى القاهرة وجدة والإسكندرية. وتعزى معظم حركة السفر هذه إلى المغتربين الذين يسافرون لقضاء جزء من هذا الشهر الفضيل مع عائلاتهم. وتفضل أكثر من نصف هذه الشريحة من المسافرين حجز رحلات تدوم لأكثر من أسبوع واحد، خلال أحد مواسم الذروة التي تشهدها صناعة السفر سنوياً».

أفضل الوجهات

ويُعد شهر رمضان فرصة ذهبية لمعايشة العادات والتقاليد السائدة في مختلف المدن العربية والإسلامية. لذلك، يفضل قرابة 75% من المستخدمين السفر إلى وجهات داخل المنطقة خلال الشهر الفضيل. وتتصدر القاهرة وجدة والإسكندرية والكويت وعمّان ودبي وإسطنبول قائمة الوجهات التي يسافر إليها مستخدمو ويجو في المنطقة.

وفي الوقت الذي تحافظ فيه دبي على مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة، لما تحتضنه من باقة من أرقى فنادق العالم؛ يُـقبل المسافرون في هذه الفترة على زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تتزايد أعداد المسافرين من دول المنطقة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو حتى التنقل بين مسقط رأسهم والمدينة التي يعملون فيها.

ومن اللافت أيضاً أن أكثر من 14% من المسافرين من السعودية يختارون رحلات إلى وجهات داخلية في المملكة؛ مثل جدة والرياض والدمام وأبها.

وأظهرت البيانات أن الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين في جنوب شرق آسيا خلال الفترة ذاتها هي مدنٌ ذات طابع إسلامي؛ مثل جاكرتا التي تأتي في صدارة مدن تلك المنطقة، تليها كوالالمبور، ثم مانيلا عاصمة الفلبين.