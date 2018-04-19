تدشين مبدئي للسفينة الفندق «كوين إليزابيث 2» في دبي

افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أمس، السفينة كوين إليزابيث 2 في ميناء راشد كفندق عائم وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتضيف معلماً سياحياً بارزاً في دبي على مرسى ميناء راشد السياحي.

وقال حمزة مصطفى، الرئيس التنفيذي لفنادق بيه سي إف سي في مؤتمر صحافي إن عملية تجديد السفينة التاريخية «كوين إليزابيث 2» شمل جميع أجزاء السفينة وتجهيزاتها الداخلية، كما تضمن تغيير التمديدات وتحديث المرافق من دون المساس بالتفاصيل والتصميمات الداخلية التي تمثل القيمة الأكبر لهذه السفينة الأسطورية.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية لعملية ترميم السفينة تجاوزت 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن المرحلة التي تم افتتاحها بالمشروع تشمل 350 غرفة من مجموع 850 غرفة، حيث سيتم افتتاح باقي الغرف تباعاً وصولاً للطاقة الكاملة للسفينة، موضحاً أن فترة التشغيل التجريبي للسفينة ستستمر حتى أكتوبر 2018 ليتم رصد ملاحظات الزوار خلال هذه الفترة بهدف تحسين الخدمة المقدمة.

وشملت المرحلة الأولى 5 مرافق لتناول الطعام والإقامة والترفيه المميزة مع أقسام أخرى من السفينة السياحية للتمتع بتجربةٍ فريدةٍ من نوعها تعكس العظمة والفخامة التي اشتهرت بها السفينة طوال أعوام خدمتها الأربعين، فضلاً عن مجموعةٍ مختارةٍ من الغرف والأجنحة التي بالإضافة إلى معرض ومتحف «كيو إي 2» التراثي المجاور.

وقال إن عمليات الترميم غطت نحو 90% من مرافق السفينة حتى الآن، حيث سيتم استكمال ترميم أجزاء من التجهيزات الداخلية بعدد من الغرف، مشيراً إلى أن عملية الترميم استغرقت نحو 2.7 مليون ساعة عمل لتحويل هذه السفينة الأسطورية عابرة المحيطات إلى وجهةٍ سياحيةٍ متعددة الجوانب.

وتمّ ترميم الفندق المكون من ثلاثة عشر طابقاً بعناية لإعادة السفينة إلى مجدها السابق مع الحفاظ على غالبية ميزات تصميمها الداخلي بما في ذلك قطع أثاثها القديمة ولوحاتها المشهورة، وتذكاراتها المعروفة ولا تزال نوافذ السفينة المستديرة الأصلية تضفي شعوراً بجو البحر في غرف الضيافة الجذابة المجدّدة، كما حافظت مجموعة من مطاعمها الأصلية على أسمائها وديكوراتها كما كانت عليه في أعوامها السابقة.