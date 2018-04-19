«الاتحاد للشحن» تنقل الطيور المعرضة للمخاطر

تتضافر جهود اثنتين من المؤسسات الرائدة في أبوظبي لإعادة طائر الحُبارى المعرض للمخاطر إلى البرية من جديد. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أثمرت الشراكة بين «الصندوق الدولي للحفاظ على الحُبارى»، أحد أبرز البرامج الرائدة عالمياً في مجال حفظ الأنواع، وقسم الاتحاد للشحن، عن نقل ما يقرب من ثلاثة آلاف من طيور الحبارى لإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعية في البرية وزيادة أعدادها على امتداد نطاق انتشارها في آسيا وشمال إفريقيا.

وقد بدأت الشراكة في عام 2014 حين وقعت الجهتان على اتفاقية الشراكة القائمة بينهما. وخلال عام 2017 وحده، تم نقل ما يزيد على 2,000 من طيور الحُبارى بنجاح إلى العديد من الدول، حيث تم إطلاقها للبرية في إطار برنامج الشيخ خليفة لإعادة توطين الحُبارى.

وقال جاستين كار، نائب الرئيس لشؤون الاتحاد للشحن: «تحمل طائراتنا شعار «من أبوظبي إلى العالم»، الذي يتجسد على أكمل وجه في هذه الشراكة مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحُبارى. ونفخر بأن نتمكن من نقل الآلاف من طيور الحبارى بسلام إلى العديد من الدول وأن نقوم بدور في هذا المشروع النبيل الذي تنفذه أبوظبي لإعادة هذه الأنواع المميزة من الطيور إلى البرية.

ولا ريب أن قسم الاتحاد للشحن يحظى بسجل حافل بالنجاحات في نقل مختلف أنواع الحيوانات بأمان حول العالم، سواءً كان ذلك يتضمن إعادة الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للمخاطر إلى موائلها الطبيعية أو نقل الحيوانات الأليفة مع أصحابها».

من جانبه، أشاد محمد صالح البيضاني، مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، بهذه الشراكة قائلاً: «يمتد نطاق انتشار الحُبارى من المغرب إلى منغوليا، لذا من الأهمية بمكان أن يصبح بمقدورنا نقل هذه الطيور المميزة من أبوظبي إلى البلدان الواقعة ضمن نطاق انتشار أنواعها بصورة آمنة وسليمة. و

قد أثبت قسم الاتحاد للشحن جدارته من حيث نطاق الوجهات التي يوفرها وعلى صعيد السلامة، ونحن نعمل سوياً للمساهمة في إعادة طائر الحبارى الأيقوني إلى الدول التي شهد فيها انخفاضاً على مدار الأعوام الماضية. ويعدُّ ذلك مثالاً آخر على ريادة أبوظبي سواءً على صعيد حفظ الأنواع أو التجارة».