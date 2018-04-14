الفلبين تفتح تحقيقاً بسبب انتهاك خصوصية بيانات فيسبوك

أعلنت لجنة الخصوصية الفلبينية، أمس، أنها بدأت تحقيقاً بشأن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب انتهاك خصوصية البيانات التي أضرت بملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم فلبينيون.

وقالت اللجنة الوطنية للخصوصية إنها كتبت خطاباً إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مطالباً الشركة بتقديم مستندات ذات صلة بالقضية، حتى يمكن تحديد نطاق الانتهاكات التي تعرضت لها خصوصية المستخدمين الفلبينيين وتأثيرها.

وقالت اللجنة، في خطابها الذي تم إرساله إلى زوكربرغ يوم 11 أبريل: «إننا نطلق تحقيقاً بشأن فيسبوك لتحديد ما إذا كانت هناك معالجة غير مصرح بها لبيانات الفلبينيين الشخصية، وغيرها من الانتهاكات المحتملة لقانون خصوصية البيانات لعام 2012».

وقالت اللجنة في الخطاب: «تحديد عدد الفلبينيين الذين ربما تضرروا من واقعة كامبريدج أناليتيكا بـ1.18 مليون فلبيني أمر مثير للقلق، وقد يكون عرضاً لمشكلة أعمق قد تشكل مخاطر على مستخدمي فيسبوك الفلبينيين».