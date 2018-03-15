مياه من الهواء

بات من الممكن الآن، توفير مصدر دائم ومستدام لمياه الشرب في الإمارات، من خلال تقنية حديثة لجمع الرطوبة من الهواء، ستطبقها شركة «فيراغون» البريطانية، التي قامت بافتتاح فرع لها في أبوظبي، لتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بنظم وحدات معالجة الهواء، لتحويل الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب.

«فيراغون لحلول المياه»، افتتحت مقرها الجديد أمس، في مربعة سوق أبوظبي الدولي، من خلال مشروع مشترك مع «إشارة كابيتال» الإماراتية، وتهدف من خلال نظامها الجديد، إلى الحد من كمية استخدام المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية، وبالفعل، نجحت بإنتاج مياه الشرب من الهواء، واستفاد منها القوات المسلحة في العديد من البلدان داخل المناطق الجافة، والتي تعاني من أصعب المناخات في العالم.

وتسعى «فيراغون»، إلى إطلاق أربعة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركات كبرى تبحث عن أفضل السبل للحصول على مصادر مستدامة لمياه الشرب، دون الحاجة للخدمات اللوجستية، من أجل المساعدة في خفض التكاليف وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وعلى الرغم من أن تقنية فيراغون جرى تطويرها لضمان توفير مورد مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث والأزمات التي تضر البشرية، إلا أنها توفر أيضاً العديد من الاستخدامات الأخرى المناسبة للزراعة والمشاريع التي تقام في المناطق النائية، وعلى المنصات البحرية، أو حتى في المناسبات الضخمة، ويمكن دمجها مباشرة في المناطق السكنية.

وقال أليكس غاي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إشارة الإماراتية، في مؤتمر صحافي أمس، إنه يمكن الاستفادة من نظام تحويل الهواء إلى مياه في المناطق الزراعية في الشرق الأوسط، باعتباره نظاماً مبتكراً يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه، كالطبقات الجوفية، أو نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة، وتستهلك الكثير من الطاقة.

وتابع أليكس: في حين تسعى دول المنطقة إلى خفض الاعتماد على النفط، للحد من تأثيره في البيئة، في الوقت الذي يشكل فيه النفط مصدراً مهماً للطاقة، ويلبي جميع الاحتياجات للسكان، يوفر نظام تحويل الهواء إلى مياه، حلولاً عملية ونظيفة ومستدامة، تلبي نمو المتطلبات المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.