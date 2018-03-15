«يوم الصمت» يفصل إنترنت الهواتف في بالي

أعلن مسؤول أنه سيتم فصل خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة في أنحاء جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا، خلال عطلة محلية يحظر فيها العمل أو اللهو.

وذكر نعمان سجايا، رئيس مكتب الاتصالات والمعلومات في بالي، أن مشغلي الشبكات الخليوية سوف يحجبون خدمات الإنترنت يوم السبت المقبل الذي يوافق العطلة المعروفة باسم «يوم الصمت».

وأضاف أن جميع موفري خدمات الشبكات الخليوية قد اتفقوا على فصل الإنترنت حتى يتم الاحتفال بيوم نايبي بجدية. وأوضح أن خدمات الإنترنت الأخرى سوف تبقى متاحة كالمعتاد. وفي يوم الصمت تتوقف جميع الأنشطة اليومية تماماً، مع بقاء جميع الأشخاص، بما في ذلك آلاف السائحين الأجانب، داخل المباني.