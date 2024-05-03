مصرف من كل 5 فقط في العالم قلّص دعمه لقطاع الفحم

المصدر: (فرانكفورت - أ ف ب)

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قدمت المصارف في جميع أنحاء العالم قروضاً بـ 470 مليار دولار للشركات العاملة في مجال الفحم بين عامي 2021 و2023، بحسب تقرير أصدرته منظمة «أورجوالد» غير الحكومية أمس، انتقد الدعم الممنوح من هذه المؤسسات المالية رغم حالة الطوارئ المناخية.

ومن بين 638 مصرفاً شملتها الدراسة، خفّض مصرف من كل 5 فقط في العالم دعمه للشركات العاملة في قطاع الفحم بشكل كبير منذ عام 2016، في مقابل 75 مصرفاً زاد من هذا الدعم، فيما بقية المصارف التي ضمّتها العيّنة لم تغيّر سياستها في هذا المجال، بحسب الدراسة التي أجرتها المنظمة الألمانية غير الحكومية ونشرتها مع أكثر من عشر منظمات شريكة.

يأتي ذلك في وقت قررت دول مجموعة السبع خلال اجتماع لها في إيطاليا في نهاية أبريل، التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتفتقر لأجهزة احتجاز الكربون بحلول 2035. ولا يزال تخفيض المصارف التجارية لتعرضها لقطاع الفحم يحصل بوتيرة أقل من المطلوب لتحقيق هدف اتفاق باريس الرامي إلى حصر ارتفاع معدلات الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

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