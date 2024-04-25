الذهب يتراجع بعد خفض مخصصات صناديق التحوط

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة أمس، ويرجع ذلك جزئياً إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيداً من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2315.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2328.60 دولاراً.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه أمس بينما ارتفعت أيضاً عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها اليوم الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره غداً الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 %إلى 27.11 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 909.91 دولارات، في حين هبط البلاديوم 0.1 % إلى 1018.09 دولاراً.

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